Títulos universitarios que se pueden homologar en EE. UU. y su costo

Cada vez son más las personas profesionales que buscan nuevas oportunidades laborales en el exterior. De hecho, uno de los destinos preferidos por los colombianos para cumplir este propósito es Estados Unidos.



Sin embargo, un aspecto que no se tiene tan presente es lo referente a la homologación del título universitario.





Cómo funciona el trámite

En el caso de EE. UU., las carreras homologables son: arquitectura; odontología; educación; leyes y abogacía; medicina; enfermería; trabajo social; veterinaria; y psicología.



Estas carreras requieren una licencia profesional, y para obtenerla es necesario aprobar exámenes teórico-prácticos, además de cumplir con horas de residencia o cursos.



Ahora bien, en lo que se refiere a profesiones como periodismo, diseño gráfico, administración de empresas, música, danza, marketing o literatura, no es necesario contar con una licencia profesional, por lo que es posible trabajar en territorio estadounidense mientras se cumplan con los requisitos de estancia legal en el país.



A diferencia de Colombia, en donde el Ministerio de educación se encarga del reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero, las homologaciones en Estados Unidos las llevan a cabo empresas de carácter privado que se agrupan y regulan por la Association of International Credential Evaluators (AICE) y la National Association of Credential Evaluation Services.



“En el caso de las personas que han estudiado fuera de Estados Unidos y que necesitan saber la equivalencia académica de su educación en términos del sistema estadounidense, sus documentos académicos se evalúan en comparación con los programas de grado de EE. UU.”, afirma Jasmin Saidi-Kuehnert, presidenta y directora ejecutiva del AICE.



Sobre los documentos que se deben presentar para iniciar el proceso son el título universitario, el plan de estudios con carga académica y las calificaciones, junto a los demás documentos que solicite cada empresa.



Estos documentos se deben presentar en original y copia certificadas y traducidas al inglés.



Además, se debe llenar el formulario de solicitud, pagar el costo del trámite y presentarlo ante la institución educativa u organización que se lo haya solicitado. Este trámite tiene un costo de 2,500 dólares (al rededor de 9 millones de pesos colombianos) y tarda entre 4 y 8 meses.

Empresas que validan títulos universitarios

- American Education Research Corporation (AERC)

- Scholaro

. Institute of Foreign Credential Services

- Educational Credential Evaluators (ECE)

- World Education Services (WES)

- SpanTran The evaluation Company

- American Association of Collegiate Registras and Admision Officers (Aacrao).



