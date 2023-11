¡Ahorre dinero!: consejos para que su carro  consuma menos gasolina

En Colombia sigue subiendo el precio de la gasolina y los ciudadanos buscan estrategias para que su bolsillo no se vea afectado. Sin embargo, los conductores pueden aplicar varios "trucos" sencillos para que diariamente gaste menos combustible.



A continuación le compartimos doce 'tips' que seguro le ayudarán a aliviar esta carga.



10 trucos que puede aplicar el conductor

1. Procure conducir a ritmo constante y de forma suave, pues así el esfuerzo que debe realizar el motor es mínimo. Los expertos recomiendan mantener una velocidad entre 50 y 70 km/h.



2. Mantenga las llantas en condiciones adecuadas, es decir, infladas y con la presión adecuada.



3.No utilice el aire acondicionado o la calefacción si no es necesario. Esta comprobado que utilizarlo de forma constante puede hacer que usted gaste más gasolina, dependiendo del carro.



Ahora bien, si conduce despacio, el consejo es mantener las ventanas abajo, pero si va a mayor velocidad es preferible subirlas porque el viento genera resistencia y entonces este debe hacer mayor fuerza consumiendo más combustible.



4. En general debe hacer un adecuado mantenimiento, como por ejemplo el cambio de filtros y de aceite, la revisión de frenos, neumáticos y amortiguadores, la revisión de las luces, de la correa del motor, del líquido de transmisión automática, entre otros.



5. NO arranque si el carro está frío, es decir que primero debería calentar el motor porque de otra forma consumirá más.



6. Utilice la gasolina de buena calidad, pues cuando usted tanquea de gasolina que está llena de impurezas el rendimiento y la eficiencia del motor se afectan.



7. Siempre se ha dicho que es mejor llenar el tanque de gasolina en su totalidad, pero por el peso y densidad es mejor llenarlo a la mitad para que reduzca costos.



8. Elimine el peso innecesario, ya que el esfuerzo que requiere el carro para moverse es mayor si transita con mucha carga.



8. Aunque parezca 'chiste' es importante evitar el tráfico. En las grandes ciudades de Colombia suele haber congestión, sin embargo, si es posible esto podría ayudarle porque el ejercicio de frenar y arrancar constantemente aumenta el consumo de gasolina.



9. No conduzca en terrenos difíciles. Según se ha comprobado el consumo varía según el terreno en el que se conduzca, ya que si se maneja en terrenos destapados, en subidas o con lluvia, el consumo será mayor, pues el esfuerzo se incrementa.



Todas estas son formas de cuidar el bolsillo mientras maneja, la mayoría dependerán de los hábitos que adquiera el conductor.



