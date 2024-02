Conozca los requisitos para postularse al subsidio por estudiar en el Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de Colombia ofrece un programa de subsidios destinado a estudiantes clasificados en estratos 1 y 2, con el fin de contribuir a sufragar gastos básicos, seguro de accidentes, elementos y vestuario de protección personal durante las fases lectiva y productiva de su proceso de formación.



(Vea: Proyecciones y apuestas del Sena en Bogotá para 2024).



Este programa, regulado por el Decreto 4690 de 2005 y el Acuerdo No. 0005 de 2006 del Sena, se financia mediante el 20% de los recaudos generados por la sustitución de la cuota de aprendizaje.



“Que el artículo 41 de la Ley 789 de 2002 dispone que el 20% de los recaudos generados por la sustitución de la cuota de aprendizaje en dinero prevista en el artículo 34 de la misma ley, deberán ser destinados por el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena a la cuenta apoyos de sostenimiento del presupuesto general de la entidad”, detalla el Decreto 4690 de 2005.

Requisitos para postularse

Sena Citytv

Tenga en cuenta los siguientes requisitos si está pensando inscribirse:



1. Matriculación: debe estar matriculado en un programa de formación titulada de oferta abierta de formación y/o de oferta especial de formación. No aplica para programas de oferta especial empresarial de formación, formación virtual y/o a distancia, ni para programas de articulación con la media.



2. Estrato socioeconómico: pertenecer a los estratos 1 o 2.



3. Afiliación a EPS o Sisben: es imprescindible tener Sisben o estar afiliado como beneficiario en una EPS, en el Régimen Subsidiado o Contributivo, sin ser cotizante.



4. Contrato de aprendizaje: no tener suscrito contrato de aprendizaje al momento de la adjudicación.



5. Vínculo laboral: no tener vínculo laboral, patrocinio o prácticas que generen ingresos económicos.



6. Condicionamiento de matrícula: no haber tenido condicionamiento de matrícula durante los tres meses anteriores a la fecha de adjudicación.



7. Otros subsidios: no ser beneficiario de otros subsidios asignados por entidades gubernamentales, incluyendo el programa Jóvenes en Acción.



8. Rendimiento académico: cumplir con el rendimiento académico exigido por la ley 789 de 2002.



9. Aparecer en Sofía con estado "en formación".



(Vea: Trabajo en Europa: Alemania abre puestos con sueldo de hasta $12 millones mensuales).



Proceso de inscripción:

Si cumple con todos los requisitos mencionados, puede proceder a inscribirse en la convocatoria de apoyos de sostenimiento. Las fechas para la inscripción serán establecidas previamente por el Sena.



Para realizar su inscripción, puede acceder al siguiente enlace: https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/inscripcion-apoyo-sostenimiento.html



Una vez inscrito, los estudiantes que reciban el apoyo económico mensual podrán utilizarlo para adquirir materiales y elementos necesarios a lo largo de sus estudios en el Sena.



(Vea: Inició el pago del incentivo de Jóvenes en Acción: así puede cobrarlo).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio