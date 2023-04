'Tips' financieros: ¿cómo planear viajes más económicos?

El sector turístico en el país ha tenido bastante turbulencia durante los últimos meses, debido a diversos factores como el incremento de algunos productos a causa de la reactivación del IVA a los servicios turísticos, y el reciente revuelo en el mercado aéreo por la situación actual de algunas aerolíneas. Es de esta manera, viajar no solo se ha convertido en un tema de incertidumbre, sino más costoso para los hogares colombianos.



De esta manera, si bien esta coyuntura puede generar incertidumbre en los colombianos al momento de reservar sus próximas vacaciones; existen alternativas para realizar el viaje deseado sin gastar dinero de más.



Es así como Viajes Falabella lanzó cinco tips para los viajeros ahorradores y que no se pierdan de lograr su sueño de conocer un nuevo destino.

​

¿A qué hora y día busco un vuelo?

Para la plataforma, si bien, existen muchos mitos acerca del mejor día para comprar vuelos, las mejores horas para programar el viaje o la forma de sacar provecho a las ofertas, no todos son necesariamente ciertos.



Por eso señala, que más que buscar en un horario específico hay que ser flexible con la fecha de su viaje.



"Si cuenta con flexibilidad en cuanto a la temporada en la que hará su próximo viaje, revisé diferentes fechas para realizarlo. Al adelantarlo o retrasarlo algunos días, puede llegar a obtener un mayor ahorro", reconoce.



Adicionalmente, en algunos sitios web y Apps móviles, se podrá seleccionar la opción que

brinde “Cualquier fecha más barata”; de esta forma, podrá ver las opciones más

económicas disponibles en función de su destino.



Además, de realizar esta solicitud con el apoyo de personal experto en tiendas físicas, por video llamada o telefónicamente, también se puede indicar la flexibilidad al asesor, quien encontrará las alternativas que más se adapten al presupuesto.



“Tenga en cuenta también que viajar entre semana a algunos destinos puede resultar

más económico que hacerlo en fin de semana. Además, si planea sus vacaciones para

fechas que no sean temporada alta podrá encontrar mejores alternativas en precios, e

inclusive, mayor disponibilidad de oferta”, indica Daniel Figueroa, gerente comercial de

Viajes Falabella Colombia.

​

Vuelos. iStock

Reservar con anticipación

Una vez se tenga definida las fechas del viaje y se encuentre los servicios que desea, la plataforma recomienda hacer la reserva sin dudarlo, pues puede que al dejar pasar más tiempo esperando a que los precios bajen, por el contrario, suban o incluso, se agote la disponibilidad.



De esta manera, recomiendan, para vuelos nacionales,reservar con tres meses de anticipación, y los internacionales con al menos cinco. En el caso de alojamientos, señalan reservar dos meses antes de la fecha de ingreso.

​

Búsquedas filtradas

Cada día existen más alternativas para los viajeros, por eso realizar una búsqueda filtrada le ayudará a encontrar lo que realmente desea y necesita. Viajes falabella recomienda sacarle provecho de los servicios que agencias ofrecen para acceder de

forma más efectiva a la información de interés.



"Por ejemplo, en cuanto al alojamiento podrá filtrar de acuerdo al precio, categoría e incluso por servicios como si es pet friendly, si cuenta con servicio a la habitación o si tiene parque infantil o playa dentro de la propiedad. En cuanto al tipo de alojamiento podrá escoger entre resorts, villas, casas, cabañas, entre muchos otros", dice.



En el caso de vuelos, se filtra la búsqueda por número de escalas, equipaje permitido, aerolínea, duración del vuelo y precio. Y si de actividades se trata, las opciones no son menos, puede encontrarlas definidas bajo categorías: gastronomía, aventura, museos y lugares culturales.



Más productos por menos precio

Sin importar la temporada o fecha del viaje, reservar varios productos en una sola transacción traerá grandes ahorros al momento de viajar.



Viajes Falabella señala no dejar nada por fuera, pues en una sola compra podrá adquirir tiquetes aéreos, alojamiento,actividades en destino, transporte, renta de vehículo o seguro de viaje.



A la larga, en el destino, esto le significará también la tranquilidad de que no dejó nada importante por fuera y evitará contratiempos.

​

Vacaciones grupales

En sus próximas vacaciones pruebe haciendo su próximo viaje con toda la familia,

pues reservar paquetes de viaje para grupos suele resultar más económico que hacerlo para una o dos personas ya que algunos hoteles y operadores turísticos tienen tarifas grupales especiales.



Adicionalmente, si adquiere otros servicios especiales como alquiler de vehículo, saldrá más económico dividir el costo entre varias personas.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio