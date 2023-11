¿Gana menos de dos mínimos y quiere ahorrar? Siga estos 'tips'

El ahorro es uno de los aspectos más importantes en las finanzas de las personas o familias. Asimismo, es una variable relevante a nivel macroeconómico, pues es una fuente de recursos que ayuda a financiar las actividades de inversión y proyectos para generar crecimiento económico.



En el caso de Colombia, el ahorro en los hogares es bajo debido a las dificultades económicas y la falta de hábito de ahorro. Y es que hacerlo no es fácil, pues implica dejar de consumir hoy y guardar los recursos para el futuro.



Es evidente que quien ahorra es porque no requiere ese dinero para necesidades básicas. Así, se ha asociado el ahorro con las personas que tienen más dinero, pero ¿puede ahorrar una persona que gane menos de dos salarios mínimos?



Portafolio consultó al experto en finanzas Santiago Rodríguez, docente de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes y quien explicó que, en estos casos, “es necesario hacer un esfuerzo para lograr este ahorro. Sin embargo, es bueno mencionar que algunas personas con ingresos altos no logran ahorrar por un nivel alto de gastos y algunas personas de bajos ingresos pueden estar ahorrando de manera periódica, puede ser simplemnte un mito”.



Para aquellos que viven con un poco más de un salario mínimo, que actualmente está en casi 1'300.000 pesos (contando auxilio de transporte), Rodríguez recomienda “organizar muy bien las finanzas, esto implica principalmente tener una lista detallada de los gastos. Debe ser muy cuidadoso con cada gasto, pues es posible que la situación financiera sea muy sensible a cualquier cambio en el hábito de gasto”.



Por otra parte, el docente asegura que otra forma para que una persona con estos ingresos logre un ahorro importante es si se genera un ingreso adicional, sin embargo, no es sencillo.



Es cierto que muchos colombianos buscan realizar actividades que puedan desempeñar en horarios fuera de su trabajo, pero si esto no es posible, la otra alternativa que plantea el experto es buscar una reducción de gastos.



Lo anterior, se logra “si hace una lista de los gastos y los divide en dos categorías, por un lado, los más relevantes, y por el otro, los que podría prescindir. Este último grupo es el más fundamental, allí deben ir los regalos, diversión, entre otros. Sobre estos puede ejercer cierta presión para reducirlos”.



Entonces, para que alguien con este ingreso logre ahorrar, deberá en definitiva ‘apretarse el cinturón’ y prescindir de los lujos para que crezca el monto y cumpla la meta de ahorro más rápido.



