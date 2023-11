Cómo gozar las fiestas decembrinas y vacaciones sin quedar en la ‘quiebra’

Comenzó la temporada de fin de año, muchos jóvenes y niños salieron de vacaciones y casi todos se alistan para la celebración de las festividades decembrinas. Navidad y Año Nuevo sin duda significan un aumento de los gastos para muchos hogares, razón por la cual proteger el bolsillo y evitar un sobreendeudamiento es primordial.



Una de las mayores preocupaciones sobre la estabilidad financiera actualmente parte del aumento del costo de vida, con un gasto cercano a $287 billones de los hogares durante este segundo periodo del año, representando un crecimiento real de 0,7% del consumo según Bancolombia; la inflación proyectada del 10% y el 10,5% de acuerdo a cifras del Banco de la República, y la ausencia de incrementos salariales significativos.

Presupuesto de navidad FOTO: iStock

Nicolás Quintero, cofundador de Autonomistas, dijo que hay tres errores recurrentes en los que no se puede caer por estos días, ya que terminarán golpeando con fuerza el bolsillo.

El primero parte de que en la temporada de vacaciones, la tentación de salir y disfrutar puede llevar a decisiones financieras imprudentes, razón por la cual es importante no financiar estas salidas con créditos costosos que puedan generar una carga financiera a largo plazo. Expertos sugieren que no más del 50-70% del costo del viaje debe financiarse a crédito, promoviendo así la responsabilidad en la planificación financiera y evitando el endeudamiento excesivo.

La costumbre de intercambiar regalos durante las festividades puede convertirse en un desafío financiero si no se planifica adecuadamente. La falta de previsión puede conducir a gastos excesivos y, en muchos casos, a la necesidad de recurrir a préstamos. Es esencial abogar por una planificación anticipada, enfocándose en la eficiencia al elegir regalos, asegurando así que la generosidad de la temporada no resulte en consecuencias financieras no deseadas.

En diciembre de 2022 los hogares gastaron $32,8 billones, cifra que representa una caída de 12,9% respecto al mismo mes de 2021. Archivo

Las festividades a menudo van de la mano con fiestas y celebraciones. Mientras se busca crear recuerdos inolvidables, es crucial desvincular la idea de experiencias memorables de un gasto excesivo. Es fundamental enfrentar la realidad financiera y disfrutar de estas festividades de manera responsable, asegurándose de no comprometer la estabilidad financiera en el proceso. La moderación en los gastos festivos puede ser la clave para comenzar el nuevo año sin deudas innecesarias.

Para hacerle frente a lo anterior y cambiar de mentalidad con el fin de obtener unas sanas finanzas personales y decisiones conscientes frente al dinero, el vocero de Autonomistas compartió cinco tips que deben de tener en cuenta los colombianos en lo que queda del año, evitando así sufrir ansiedad económica.

El 87% de los colombianos planean realizar compras 'online' durante la Navidad Archivo particular

En primer lugar, la implementación de la "regla de las 24 horas" emerge como una estrategia clave. Antes de realizar una compra considerable, se sugiere tomarse un tiempo para reflexionar. Si, tras este período de espera, aún se considera que la adquisición no es esencial y se cuenta con el capital, se habrá evitado un gasto innecesario.

La planificación anticipada de regalos y detalles también resulta esencial. Establecer un presupuesto para cada persona contemplada y comenzar las compras con antelación no solo simplifica la gestión financiera, sino que también posibilita identificar oportunidades de descuento, ahorrando dinero en el proceso.

Una táctica efectiva para evitar compras impulsivas consiste en desinstalar aplicaciones de compra en el teléfono y eliminar las formas de pago predefinidas. Hacer que el proceso de compra sea más complicado puede constituir una barrera efectiva contra gastos no planificados.

El consejo de "pagarse primero" representa un principio financiero sólido. Establecer un porcentaje de los ingresos para ahorrar e invertir, incluso comenzando con un modesto 10%, puede marcar la diferencia con el tiempo. Buscar aumentar este porcentaje progresivamente refuerza aún más la salud financiera.

A pesar de la importancia del ahorro, también es crucial destinar una parte del dinero para disfrutar del presente. Ya sea para experiencias momentáneas o actividades que generen bienestar a largo plazo, asignar fondos para vivir bien equilibra la necesidad de ahorro con el disfrute del momento presente. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado para cada individuo.

