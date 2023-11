¿Cómo evitar las compras compulsivas previas a la Navidad y aprovechar los descuentos?

Para evitar compras impulsivas y saber aprovechar las promociones, expertos de BBVA dieron a conocer algunos consejos.



Las proyecciones económicas para este fin de año revelan una desaceleración de la economía y del consumo. Según BBVA Research, la economía nacional tendrá un crecimiento de 0,7% este año y de 1,8% en 2024 lo que podría afectar la salud financiera si no hace una buena gestión de los ingresos y gastos.



Hay que establecer un presupuesto: antes de empezar a comprar, determinar cuánto se está dispuesto a gastar en decoraciones, regalos y otros gastos relacionados con esta temporada.



Investigar antes de comprar: no dejarse llevar solo por los descuentos, indagar sobre los precios de los productos que se desea adquirir antes de la temporada navideña para asegurarse que estos descuentos sean reales.



Comparar precios en tiendas físicas y en línea. Utilizar aplicaciones y páginas web de confianza para que lleguen las ofertas y obtener el mejor precio.



Evitar las compras de último minuto: estas compras suelen llevar a decisiones apresuradas y gastos innecesarios. Planificar las compras con anticipación y así aprovechar las ofertas a lo largo de todo el año y no solo en el mes de diciembre.



Ser selectivo con las ofertas: no comprar un producto solo porque está en descuento sino porque en serio se necesita o que sea un regalo adecuado.



Es importante saber que no todas las ofertas son buenas y beneficiosas, por lo que hay que ser muy selectivo en las compras y no caer en la presión de estas promociones.



Asimismo, aprovechar los descuentos de manera inteligente puede ayudar a ahorrar dinero durante la temporada navideña y evitar deudas.

