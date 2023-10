Cómo identificar gastos de fin de año indebidos y evitar malos ratos

Adquirir nuevas deudas durante los últimos meses del año podría significar que, luego de pasar un tiempo de felicidad con su familia o amigos, pueda experimentar una fuerte resaca cuando ese consumo fiado deba pagarse.



Es por ello que se aconseja tener en cuenta algunas recomendaciones para fortalecer su salud financiera previo a las festividades que inician con este Halloween, y así su bolsillo no se vería afectado.



De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en la temporada de fin de año de 2022 los comerciantes aumentaron sus ventas en un 30 %.

Ante esto, el banco BBVA compartió algunas recomendaciones para administrar su dinero de forma debida y ordenada para este cierre de 2023 e identifique esos gastos que pueden causarle un susto a su billetera si no los hace correctamente:



1. Gastos innecesarios: son todos aquellos de los que puede prescindir sin afectar a sus necesidades básicas. A veces se opta por adquirir 'el último modelo' de algún producto, bien sea un carro, un celular o incluso una prenda de moda; sin embargo, lo ideal es preguntarse si realmente es necesario, antes de hacer una compra de forma impulsiva o adquirir una deuda que luego puede convertirse en un arrepentimiento.



2. Gastos hormiga: son esas compras del día a día de productos que no están planificados dentro de su presupuesto, pero que no parecen ser importantes porque son ‘pequeñas’ o ‘baratas’. Ejemplos como el café de las mañanas, pagar un taxi para trayectos cortos, comidas fuera de casa, entre otros.



No obstante, al final del mes, si suma el monto real que se destina a este tipo de gastos, se dará cuenta de que representan más de lo que cree para la cartera. Por ello, el principal consejo es destinar una cantidad fija y ceñirse a ella para tener un presupuesto equilibrado



Adicionalmente, se recomienda revisar qué servicios realmente no usa, como por ejemplo plataformas de streaming, con el fin de priorizar gastos.



3. Gastos fantasma: son aquellos en los que se incurre sin darse cuenta y terminan afectando el presupuesto, como por ejemplo la suscripción a plataformas de 'streaming' para ver películas, series o escuchar música, o la membresía al gimnasio que no usa, por ello, la principal sugerencia para combatir estos gastos consiste en priorizar, hacer un balance general y cancelar los que no son necesarios.



4. Gastos vampiro: son aquellos gastos que, a pesar de ser fijos, no se pueden detectar fácilmente porque no están considerados en el presupuesto y tienen un impacto incluso mayor en comparación con los otros dos.



Algunos casos pueden ser la televisión por cable, gastos relacionados con fugas de agua, gas o mal uso de electrodomésticos. Para prever esto, se recomienda revisar constantemente las instalaciones en casa y trabajar un presupuesto que permita prever estos gastos y hacer rendir mejor el dinero.

5. Gastos ‘excesivos’ con tarjeta de crédito: las tarjetas de crédito ayudan a pagar poco a poco los gastos más grandes, pero para su buen uso es importante conocer la capacidad de endeudamiento, planificar las compras y pagar las cuotas mensuales a tiempo.



Adicionalmente, es importante conocer la tasa de interés que maneja este producto, y diferir las compras a un número de cuotas que pueda pagar. Recuerde que este producto, que puede ayudarlo en una situación de emergencia, también puede volverse difícil de pagar si acumula las deudas y no comprende completamente cómo funciona una tarjeta.



