¿Necesita ahorrar y que el dinero le rinda? 'Tips' que le servirán

Una meta muy recurrente en las personas es el ahorro: guardar una parte del dinero que se gana y tenerlo ahí para algún objetivo puntual (comprarse algo, darse un gusto, estudiar).



No obstante, lograrlo no es tan fácil como planear o desear hacerlo.



Si usted quiere ahorrar y se le dificulta, no sabe cómo empezar, aquí le compartimos algunos 'tips' que le pueden ayudar.



Santiago Rodríguez Raga, profesor de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, da 4 consejos que puede seguir para que ahorre y su dinero le rinda.



1. Ahorrar es un hábito, como comer saludablemente o hacer ejercicio físico. Un buen inicio puede ser a través de una alcancía familiar en la que todos aporten, más adelante a través de una cuenta de ahorros, un CDT o fondo de inversión. Inicie ya mismo su plan de ahorro y verá cómo rápidamente éste crece.



2. Los gastos afectan el ahorro, por lo tanto, es recomendable tener un presupuesto mensual para relacionar sus ingresos y todos sus gastos, incluyendo los grandes y pequeños, los recurrentes y los esporádicos. Los gastos dificultan el ahorro, pues se destinan los recursos a solventar los gastos y no a ahorrar. Haga una lista de todos los gastos para controlar y reducir los gastos, esto le ayudará a priorizar cuáles son realmente necesarios.



3. No importa el nivel de ingreso que se tenga, todas las personas pueden ahorrar. Póngase una meta de ahorro, por ejemplo, el 10 % de su salario. Primero separe los recursos de ahorro de su ingreso mensual y después realice los gastos. Si primero gasta y después ahorra de los recursos sobrantes, es posible que no lo logre.



4. Haga rendir su dinero apoyándose de un presupuesto. Haga la lista de todos los gastos mensuales que tiene, por ejemplo, las cuotas de los créditos, los gastos de la vivienda y los familiares. Clasifíquelos en los que necesita (obligatorios) y los que quiere, esto le permitirá priorizar los gastos en aquellos que resultan indispensables.



