Nequi entregará $35 millones en premios diarios: así puede participar

Del 1 al 10 de noviembre, la billetera digital Nequi entregará premios económicos diarios sus usuarios.



Desde la app se explica que se repartirán de manera diaria 10.000 pesos a los primeros 3.500 usuarios que utilicen cualquiera de los primeros servicios de la aplicación cada día:



- Tarjeta Nequi Visa.



- Botón Nequi.



- QR en datáfonos.



- QR Nequi.



- Recargas en la app.



- Pago de facturas en la app.



- Remesas.



- PayPal.



- PinBus.



- Hopper.



- Jelpit.



- Goama.



- Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito.



- Seguro contra accidentes.



- Primer desembolso de préstamo del año.



El presupuesto total destinado para esta campaña es de 35'000.000 de pesos.



"El abono de se verá reflejado en el 'Disponible' de la cuenta o depósito Nequi de los clientes ganadores como 'Ganaste por ir más allá con Nequi'. El participante ganador podrá ver reflejado su abono dentro de los 30 días hábiles siguientes una vez finalizada la campaña", explica Nequi.

¿Crees que sabes todo lo que hay dentro de Nequi?​ 👀 Apenas estás tocando la superficie.​ ¡Ve más allá! Y podrás ganar $10.000 pesos. 💸 Aplican TyC. Del 01 de noviembre al 10 de noviembre del 2023. pic.twitter.com/lXuyhO3FVc — Nequi (@Nequi) November 1, 2023

De igual manera, este concurso tiene las siguientes condiciones:



1. Un cliente no podrá recibir más de un incentivo.



2. El incentivo no es acumulable con cualquier otro incentivo que pudiere existir.



3. El incentivo no será sustituido por uno diferente.



4. Para recibir el Incentivo, el participante ganador debe estar al día en todas las operaciones que mantenga con Nequi, quien verificará el estado de sus operaciones.



5. Al participar se entenderá que los clientes han aceptado íntegramente estos términos y condiciones, los cuales configuran un contrato entre los participantes y los organizadores.



