Cómo obtener descuento en gasolina con la tarjeta débito de dale!

La billetera digital dale! anuncia la alianza estratégica con Combuscol para ofrecer a sus clientes descuentos exclusivos en el pago de gasolina para carro o moto.

A través de esta alianza, un cliente que pague con la tarjeta débito dale! en los puntos autorizados de Combuscol, puede ahorrar hasta $500 por galón.



"En dale! buscamos constantemente beneficios para nuestros clientes. A través de este convenio pueden beneficiarse con descuentos desde $300 hasta $500 por galón, lo que representa un alivio financiero en un momento en que el costo de la gasolina puede representar una carga adicional para los bolsillos de los colombianos", afirmó Jose Manuel Ayerbe, CEO de dale!.

Gasolina. iStock

Los descuentos aplican así:



- $300 de descuento por galón de lunes a sábado, en horario de 4:00 a.m. a 11:59 p.m.



- $400 de descuento por galón los domingos y festivos, de 4:00 a.m. a 11:59 p.m.



- $500 de descuento por galón todos los días, en horario de 12:01 a.m. a 3:59 a.m.



Para acceder a estos beneficios, los clientes dale! deben seguir un proceso de inscripción en el programa Equipo + Full Combuscoi en este enlace, registrando su número de documento y el código que recibe a través de un mensaje de texto o email.



En caso de que el usuario no haya recibido un código puede solicitarlo a través del canal de WhatsApp de dale! en la opción 'Consultas'. Una vez inscritos, los usuarios podrán realizar el pago de su combustible con la tarjeta débito dale! en las estaciones de servicio Combuscol habilitadas, indicando su número de cédula al momento del pago para que aplique el descuento.



Esta promoción estará disponible únicamente en puntos autorizados de estaciones de servicio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín, Rionegro, Itagüí, Sabaneta y Santa Marta. Es importante destacar que los descuentos no son acumulables con otras promociones y aplican únicamente para los servicios tomados dentro de los horarios establecidos.



PORTAFOLIO