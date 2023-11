¡Aliste el bolsillo! Esto es lo máximo que le podrán incrementar el arriendo en 2024

La Federación Colombiana de Lonjas de propiedad Raiz (Fedelonjas) estima que el 40,2 % de los hogares colombianos vive en arriendo y que el primer semestre del año hubo un incremento del 4,41 % en los cánones de arrendamiento en el país.



Ahora, la preocupación es de cuánto será el incremento para el próximo 2024.



De acuerdo con la Ley 820 del 2003, en su artículo 20, "cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor".



Vale la pena hacer una aclaración, si el inquilino no lleva más de doce meses en el inmueble no puede incrementar el precio. Suponiendo que este no fuera el caso y pudiera incrementar el valor el arrendador, será su obligación informar del incremento al arrendatario por algún medio.



Sobre el valor para el próximo año, hay que esperar al dato de la inflación, que según el Banco de la República podría ser del 9,8 %.



Dependiendo de este porcentaje se pactarán los incrementos. Normalmente, las agencias inmobiliarias y la mayor parte de los propietarios responde al Índice de Precios al Consumo (IPC).



