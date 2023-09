No se cuelgue: lo que puede ganar por pagar a tiempo sus deudas

El 95,7 % de los colombianos con obligaciones financieras están respondiendo a tiempo con sus compromisos, a pesar de que se ha visto un aumento de la cartera morosa, que sumó $14,3 billones, de acuerdo con las últimas cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia.



A pesar de que la tasa de usura ha empezado a disminuir en los últimos meses (para julio se ubicó en 44.04 %), este es un valor que aún continúa siendo alto e implica que los hogares colombianos deben tener cuidado a la hora de utilizar sus créditos de consumo para evitar caer en sobreendeudamiento e incurrir en mora.



Camilo Echeverry Cubillos, gerente de Conciliación y Negociación del Banco de Occidente, hizo mención de cinco beneficios que reciben los usuarios de entidades financieras al cumplir oportunamente con el pago de las obligaciones financieras:



1. Más y mejores oportunidades: los precios de los préstamos tienen una relación directa con el nivel de riesgo a la hora de otorgar un crédito. Esto implica que a mayor cumplimiento con las obligaciones financieras más bajo es el riesgo. Por tal razón, mantenerse al día en sus créditos permite mejores condiciones financieras de acceso al crédito y mayor oferta de estos. Entre los beneficios más relevantes se destacan: mayores cupos de crédito, multiplicidad de plazos, disponibilidad inmediata y tasas más bajas.



2. Menos costos en gastos administrativos por estar al día: cuando una persona no alcanza a cubrir o pagar una cuota en la fecha límite de pago, en las instituciones financieras hay diferentes opciones de normalización a las que se pueden acudir. Es importante recordar que por cada día que se pase sin pagar, se generan intereses de mora y costos adicionales por gastos de cobranza, cobros jurídicos y otros cargos.



3. Mayor disponibilidad de uso de los productos: en la mayoría de los establecimientos bancarios en Colombia, se generan bloqueos preventivos en los productos de los clientes cuando registran mora.



La Superintendencia Financiera establece las condiciones de uso de las tarjetas de crédito, condiciones que regularmente no son uniformes y pueden variar de una institución a otra. Por tal razón, mantener los créditos al día evita dolores de cabeza y bloqueos de los servicios y productos.



4. Soluciones financieras para cada necesidad: los plazos a elegir, tanto al momento de tomar el crédito, como en su normalización por mora, dependen siempre de la necesidad del cliente y de su real capacidad de pago.



Por eso, para Echeverry, “el plazo de los créditos dependen del flujo de caja y nivel de ingreso mensual del cliente para su pago. Por ello, recomienda, al momento de tomar un crédito, analizar previamente el monto y el destino de este para determinar si debe ser de corto, mediano o largo plazo. Las personas pueden consultar los simuladores de tasa y plazo que tenemos los bancos y las diferentes soluciones financieras para cada necesidad y estado de mora de los créditos de tarjetas de crédito, créditos de vehículos, de vivienda, libre inversión, etc.”.



5. Abonos inteligentes: cuando existe exceso o disponibilidad de recursos, es aconsejable realizar abonos inteligentes o extraordinarios para disminuir el valor de las cuotas o reducir el plazo de las obligaciones financieras. Esto permite ahorrar costos de intereses y liberar capacidad de crédito a futuro para proyectos de inversión, educación, vacaciones, entre otros.



