Experta de Harvard enseña a confrontar a una persona que le pide prestado y no le paga

Hablar de dinero siempre es incómodo. No importa si el interlocutor es su pareja, un amigo o un familiar, los temas de finanzas son parte de uno de los tabúes más grandes de la sociedad, más aún si están relacionados con reclamarle a otra persona una deuda.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Pero para ayudar a alivianar esas conversaciones, una experta de Harvard, Sara Jane Ho, habló con CNBC Make It y brindó los mejores consejos sobre cómo enfrentar a los deudores.

(Vea: Los cuatro pasos claves que debe tener en cuenta para mejorar su historial crediticio).



La fundadora del Instituto Sarita, presentadora del show de Netflix Mind your manners y autora del libro con el mismo título resumió acerca de cómo reclamar el dinero: “Puede enviarle recordatorios amigables”.

Harvard FOTO: iStock

Consejos específicos sobre cómo reclamar dinero

No obstante, si tal estrategia no funciona, compartió otros consejos esenciales. En primer lugar, recomendó no prestar más de lo que se está dispuesto a perder.

Ante todo, pidió tener paciencia. Por ejemplo, si le prestó dinero ayer a un amigo y todavía no se lo devolvió, es probable que hoy esté viendo cómo conseguirlo. En tanto, puede esperar una semana más y si aun así no hay señales, un recordatorio vía mensaje de texto no está nada mal.

(Vea: Paso a paso para hacer un buen presupuesto para los regalos de Navidad).

Deudas iStock

Sobre cómo formular la frase para un mensaje escrito o en persona, Ho sugirió decir algo como: “Por cierto, ¿tienes los 100 dólares que te presté la semana pasada?”. De esta forma, se sigue siendo amable, pero a la vez claro acerca del reclamo.

Sin embargo, si ya pasaron meses y no le devolvieron el dinero, no espere que eso vaya a pasar. Es probable que nunca suceda. Por eso, es importante siempre prestar lo que se está dispuesto a perder. Y si ya lo dio por perdido, limítese a hacer actividades que se acomoden a su presupuesto.

(Vea: Cómo aplicar el Feng Shui en casa para atraer el dinero en fin de año).



Otra enseñanza que dejó la autora de Mind your manners es que si usted hace algo por los demás, no espere que los demás tengan el mismo gesto. Es decir, si compra una ronda de tragos en un bar, tenga en cuenta que quizás sea el único que tome esa iniciativa por los otros.