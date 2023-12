Tres consejos que da un experto para afrontar y responder por deudas millonarias

Algunos psicólogos recomiendan no contarle todo a la pareja. Que algo quede para uno mismo. No obstante, esconderle un detalle tan grande como una deuda de 520.000 dólares parece demasiado. Esto le sucedió a dos estadounidenses, Aldo y Cassandra. Ella no sabía nada, hasta que se enteró, y le pidieron ayuda a un multimillonario para ver cómo solucionarlo.

Así lo contaron en el podcast del experto en finanzas Ramit Sethi, titulado Yo les voy a enseñar cómo ser ricos. Si bien entre los dos generaban un ingreso conjunto de 165.000 dólares anuales y él ganaría un extra de US$127.000 este año, habían tomado una serie de malas decisiones que los llevaron a endeudarse.

Los 520.000 dólares que pasaron a deber se componían de US$339.000 de hipotecas, US$14.000 de préstamos estudiantiles y otros US$163.000 en tarjetas de crédito y otros préstamos para gastos como renovar la casa e irse de vacaciones en varias ocasiones.

Los consejos del multimillonario

Cassandra lamentó no haber participado de las decisiones financieras del hogar y quedó impactada cuando vio la alta cifra que tenían de deuda, según contó en el podcast. Aldo, por su parte, le ocultó la cantidad de dinero que debían porque quería ser el “héroe” de la familia, analizó Sethi.

Deudas iStock

En tanto, dijo que los verdaderos héroes son los que comparten con sus parejas la situación financiera de la casa.

El multimillonario fue claro al decirles que tardarían cinco años en cubrir la deuda que tenían con la tarjeta de crédito y con los préstamos personales. Si bien aclaró que el plan que les recomendaría se ajustaba a ellos y probablemente no a todos los casos, enumeró:

1. Destinar todos los cheques de bonificación o comisiones al pago de deudas.



2. No usar más las tarjetas de crédito.



3. Analizar muy bien qué gastos discrecionales es adecuado hacer.

