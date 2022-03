Las recomendaciones para hacer compras seguras en el día sin IVA

En el marco del primero de los tres días sin IVA de este año, Asobancaria presentó una serie de recomendaciones para que pueda aprovechar y hacer las compras de manera segura.



(Vea: Día sin IVA: abc para hacer compras este viernes 11 de marzo).

A continuación presentamos dichas recomendaciones para los compradores.

En el caso de las compras en internet, tenga en cuenta:

- Siempre digite la dirección web para ingresar a la página del banco o comercio digitar, nunca entre desde enlaces o correos electrónicos.

- Evite realizar operaciones en computadores públicos o través de redes públicas inalámbricas.

- Cierre la sesión con las opciones de salida segura que ofrece cada sitio web, tan pronto realice las operaciones o si tiene que retirarse del computador.

- Tenga cuidado con los correos que le llegan con supuestas notificaciones del “banco” con advertencias, reportes o promociones. Generalmente son “ganchos” que usan los delincuentes para que abra algún archivo adjunto que contiene programas maliciosos que pretenden robar sus datos.

- Recuerde que los bancos nunca solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos. Si recibe este tipo de correos no los responda, elimínelos.

(Vea: Estos son los productos que tendrán descuentos en el día sin IVA).

Cuando haga sus compras en establecimientos de comercio, tenga en cuenta:

- No pierda de vista su tarjeta a la hora de pagar y no permita que sea pasada por elementos diferentes al datáfono.

Cuide sus tarjetas mientras hace compras. Archivo particular

- Cerciórese que después realizar una compra la tarjeta que le devolvieron sea la suya.

- No entregue nunca el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad a menos de que esté seguro de que está realizando una compra o transacción en un sitio seguro.

- Si observa irregularidades en esta jornada, informe a la Dian y a la Superintendencia de Industria y Comercio.

(Vea: Comerciantes esperan ventas por $8 billones en el primer día sin IVA).

RECOMENDACIONES A VENDEDORES

Melonn, 'startup' de logística colombiana, también entregó recomendaciones a los vendedores 'online' para que tengan en cuenta en este día sin IVA:

- Transparencia en las compras, teniendo en cuenta las restricciones del día sin IVA como: las opciones de pago permitidas, los topes de compra por categorías, facturar todas las compras ese mismo día, marcar los productos sin IVA para que los clientes los identifiquen, y ofrecer políticas de envíos claras para ese día y no crear falsas expectativas en el cliente.

- Dimensionar el número de usuarios que pueda recibir el 'e-commerce', transacciones previstas y las órdenes por día. Teniendo en cuenta esta información, se podrá validar si la capacidad tecnológica del sitio podrá soportarlo y operar de manera óptima, evitando filas virtuales, congestión en el sitio y carritos abandonados por fallas de la plataforma.

- La logística: es importante optimizar los procesos teniendo en cuenta el volumen de órdenes a alistar y despachar. Lo anterior se debe estructurar teniendo en cuenta los tiempos prometidos a los usuarios y la demanda adicional de los transportadores, pues también tendrán un número alto de despachos.

- Brindar atención las 24 horas: no solo en la tienda virtual, sino también en los diferentes canales de atención (redes sociales, chat o línea telefónica), brindando soluciones rápidas a las inquietudes de los clientes, en especial el estado de las órdenes que ya se han recibido y se están procesando.

Andrés Gómez, CEO de Melonn, dijo que la empresa espera apoyar a las Pymes de la región con sus repartos. Cor Archivo

CENTROS COMERCIALES

Centro Chía



Como parte del proceso de reactivación económica, el centro comercial Centro Chía inicia el 2022 con una ocupación en sus locales del 98 % en lo que respecta a un total de 434 establecimientos de comercio. “Centro Chía, junto con nuestras marcas, estamos listas para el día sin IVA. Tuvimos la fortuna y el ímpetu de recuperarnos de la crisis económica que dejó la pandemia y tenemos casi el 100 % de ocupación en locales comerciales, brindando al visitante variedad de marcas y opciones de compra, más en este primer día sin IVA” asegura Martha Carreño Gerente Centro Chía



Edén centro comercial



“Para este día sin IVA reforzaremos el esquema de seguridad y servicios del centro comercial y continuaremos controlando el aforo máximo permitido para garantizar las medidas de bioseguridad. Adicionalmente, extenderemos el horario de funcionamiento acorde a las solicitudes de algunas de nuestras marcas” confirmó Zabala. El 'mall' informó de los horarios adicionales de sus marcas Alkosto (operará de 06:00 am a 10:00 pm) y Decathlon (operará de 08:00 am a 12:00 am).

PORTAFOLIO