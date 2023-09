Visa a EE. UU.: algunos pagos se vencerán y esto deberá hacer

Es sabido que la visa es un requisito muy importante para poder viajar a los Estados Unidos, sea por el motivo que sea.

Como es sabido, el país norteamericano también exige el visado para los ciudadanos colombianos, por lo que siempre se debe estar alerta sobre los cambios que puedan ocurrir en todo el tema del proceso de adquisición de este permiso.



Teniendo en cuenta lo anterior, la embajada de Estados Unidos en Colombia emitió información importante para quienes pagaron su visa de no inmigrante antes del 1 de octubre de 2022.



Mediante sus redes sociales, la embajada invitó que las personas que realizaron el pago antes de la fecha anteriormente mencionada verificar la fecha en su recibo de visa.

Durante los últimos años, el Departamento de Estado de EE. UU. extendió la validez de los pagos del visado por la pandemia del coronavirus. No obstante, actualmente se está volviendo a implementar la política que estuvo vigente antes de la emergencia sanitaria.



Por ende, la embajada informó que todos los recibos de pago cancelados antes del 1 de octubre vencerán el 30 de septiembre de este año. "No habrá extensiones de validez de la tarifa", dijo la entidad en su sitio web.



Ante esto, las personas que hayan realizado el pago antes de dicha fecha, deben programar una nueva cita o enviar una solicitud de exención de entrevista hasta la fecha límite, esto para evitar el pago de una nueva tarifa.



Esto quiere decir que "no es necesario que la entrevista en sí se realice antes del 30 de septiembre de 2023, pero se debe programar una cita para la entrevista en el sistema, incluso si está programada en el futuro".

Si pagaste tu visa de no inmigrante antes del 1 de octubre de 2022, esta información te interesa.



Si pagaste tu visa de no inmigrante antes del 1 de octubre de 2022, esta información te interesa.

La embajada también hizo la salvedad de que una vez el pago de la visa haya vencido, no se podrá cambiar la fecha ni la hora de la cita sin hacer un nuevo pago.



Así mismo, la embajada advirtió a los solicitantes que han utilizado o utilizarán las tarifas pagadas antes del 1 de octubre de 2022 para programar una cita, que no intenten cambiarlas a partir del 1 de octubre de 2023.



"Si lo hacen, perderán tanto el horario de la cita original como el recibo de la tarifa. Para estos casos, el solicitante deberá pagar una nueva tarifa y presentar un nuevo paquete de solicitud", explica la embajada estadounidense.



