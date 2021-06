Cuáles son las prioridades a las que los colombianos destinan su prima

Por estos días, una parte de los trabajadores colombianos reciben la prima de mitad de año y la mayoría de ellos tiene claro que pagar las deudas es lo que primero que hay que hacer con esos recursos.



Así lo muestra un estudio cuantitativo de la firma encuestadora Mobimetrics, a nivel nacional.

Entre los participantes, el 51% dice que no va a recibir prima este mes. Otro 49% respondió afirmativamente.



La encuesta muestra también que el 67% de las personas reconocen el valor que les pagarán por ese concepto.



Mientras tanto, un 33% dice que no tiene claro cuál será el monto que recibirán.

Para el 88,9% la empresa en la que trabaja cumplirá con el pago antes de que termine este mes. El resto estima que eso no será así.



De todas maneras, en otra pregunta 33,6% dijo que ya la recibió, mientras que un 5,7% reportó que solamente ha recibido una parte. El 60,7%, por su parte, a la fecha de la encuesta dijo no haber recibido aún dicho pago.



LAS PRIORIDADES



En general, el 72% de los colombianos consultados reconocen que la pandemia cambió la forma en que destinan estos recursos.



El resto considera que la coyuntura sanitaria no ha modificado sus hábitos al respecto.



En efecto, para mayoría de los consultados que tendrán ese beneficio salarial dicen que esos ingresos se destinarán para salir de las deudas.



La mayoría (32,6%) dice que prefiere ponerse al día con personas a las que les deben plata.



El resto, 24,5%, harán pagos a entidades financieras con las que tienen créditos actualmente.



El tercer lugar sobre el uso que se le dará a este ingreso de mitad de año corresponde a la compra de mercado para la casa, según lo señaló el 22,5%.



Otro 21% menciona que el destino de la prima es el ahorro.

El pago de impuestos también es otro destino de la prima de mitad de año, según lo expresado por el 12,8% de los consultados en la encuesta que reveló Mobimetrics.



La consideración de que esos recursos pueden ser útil para invertir en negocios y emprendimientos la hace el 11,8% de las personas que fueran consultadas.



Cubrir el pago de los créditos educativos, ya sea relacionados con los colegios o las universidades, también es clave, según lo indicó 11,7% de las personas que participaron en la encuesta.



Por su parte, aprovechar la prima para hacerle arreglos a la casa es una opción para 11,6%.



Este estudio también muestra que hacer compras está en el último lugar del destino que tendrán esos recursos.



Las compras de ropa las considera el 10,3%, mientras que adquirir artículos de tecnología y/o electrodomésticos es una alternativa para el 10,1%.



Además, las compras relacionadas con el ocio y la diversión es viable para el 7,15% de los consultados.



Destinar la prima para compras relacionadas con belleza y salud es una opción para 4,3% de los encuestados.



Por último, hacer una donación con esos recursos se lo plantea apenas 1,6%, apenas reciban la prima que corresponde a junio.



BUEN MANEJO



La encuesta también aborda qué tan cuidadosos son los colombianos para el manejo de estos recursos.



El 57,7% afirma que saben manejar sus finanzas respecto al ingreso de la prima distribuyendo equitativamente entre lo que deben pagar, lo que deben ahorrar y sus gustos o deseos.



Sin embargo, el 16,8% dice que solo se enfoca en lo cumplir con sus pagos pendientes.



Por su parte, el 13,2% prefiere ahorrar y pagar sus compromisos sin considerar en darse un gusto.



El 6,7%, en cambio, se asocia con la afirmación “me enfoco entre lo que quiero (gustos) y lo que debo pagar, sin pensar en ahorrar”.



En este sentido, 3,3% de los consultados asegura que centra sus esfuerzos en ahorrar la prima de mitad de año.



Por último, 2,5% se inclina por gastar este ingreso en comprar lo que anhela.



