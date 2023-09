¿En qué invierten los habitantes de calle el dinero que reciben?

Seguramente, muchas veces usted se ha preguntado si dar o no dinero a las personas que no tienen un hogar y viven en las calles.



Existe, por lo menos en Colombia, una fuerte desconfianza frente a este segmento de la población, pues muchos consideran que hacen un mal uso de los recursos que reciben.



Justamente, un proyecto de Foundations for Social Change llamado 'New Leaf', realizado en Vancouver, Canadá, el país que se ubica en el puesto 13 a nivel mundial con respecto al Índice de Desarrollo Humano, realizó un estudio con personas en situación de calle para ver en qué usaban el dinero que recibían.



Según los resultados, fueron 115 personas las que participaron, en un rango de edad de entre los 19 y 64 años. Todos ciudadanos canadienses.



El estudió consistió en que se formaron dos grupos al azar. Uno de los equipos recibió dinero, 7.500 dólares canadienses por persona (casi 22 millones de pesos colombianos), y se les dio la oportunidad para que los gastaran como quisieran. El otro grupo no recibió dinero.



Así, entre los hallazgos más importantes es que las personas que recibieron el apoyo hicieron inversiones, buscando mejorar su calidad de vida.

Mendicidad FOTO: iStock

El 70 % de este grupo logró la seguridad alimentaria apenas un mes después de haber recibido el dinero. El 52 % lo usó para comida y alquiler; el 16 %, en ropa y transporte; y el 15 % en facturas atrasadas y medicamentos. Incluso algunas personas terminaron el año con algún ahorro, en promedio unos 1.000 dólares canadienses (casi 3 millones de pesos colombianos).



Además, en este equipo se redujo los gastos en alcohol, drogas y tabaco en un 39 %.



Al respecto, el proyecto concluyó que "es muy frecuente la idea de que estas personas no pueden tomar decisiones financieras acertadas y que desperdician el dinero; también que otros sabemos mejor que ellos qué cosas necesitan para salir adelante”.



Por otra parte, se llegó a la conclusión de que apoyar a estas personas representa un ahorro para las arcas públicas.



El objetivo a futuro de la organización promotora es apoyar a 200 personas anualmente y extender las ayudas a otras ciudades de ese país norteamericano. Incluso, consideran empezar a considerar a las víctimas de la pandemia que a causa de la pandemia se quedaron sin hogar.



