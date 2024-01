Todas las personas que hayan establecido una cuenta de ahorros, cuenta corriente u otra obligación financiera con una entidad en Colombia podrían estar registradas en una central de riesgo.



Tenga en cuenta que este registro no necesariamente tiene implicaciones negativas. No obstante, el no cancelar sus deudas puede cambiar por completo el panorama.



Las centrales de riesgo se basan en un puntaje determinado que refleja el nivel de responsabilidad financiera de una persona. Cuando una persona cumple con sus obligaciones, se generan informes positivos, y al contrario, si incumple, se generan reportes negativos.

Por qué es importante la información registrada en centrales de riesgo

Una entidad financiera puede reportar a una persona por no pagar haciéndolo visible para otras instituciones financieras. Esto, puede influir en la cantidad máxima que otra entidad esté dispuesta a prestarle en caso de que requiera un crédito.



¿Cuánto tiempo permanecerá este reporte en las centrales de riesgo?

La legislación indica que por incumplimientos o moras iguales o superiores a 2 años, el reporte negativo tendrá un límite de 4 años, contados a partir de la fecha de pago o extinción de la obligación



En los casos en los que la mora es inferior a dos años, el reporte negativo permanecerá por el doble del tiempo de la mora, calculado desde el pago de las cuotas vencidas.



Ahora bien, la información positiva se conservará de manera indefinida en el historial crediticio.



¿Qué ocurre con las deudas que llevan varios años sin pagarse?

De acuerdo con el Banco Finandina, en el país existe la 'prescripción de deuda', que significa que el deudor ya no está obligado a pagar y el acreedor no puede exigir el pago de esa deuda. Sin embargo, la deuda no desaparece.



En otras palabras, no le cobran, pero persiste el reporte negativo en el historial crediticio, afectando su vida crediticia. En muchos casos, incluso podría estar en riesgo su cuenta de ahorro por un posible embargo.



