Los requisitos para acceder a subsidios para adultos mayores

Año a año, el Gobierno Nacional lleva a cabo diferentes programas de subsidios enfocados en ayudar a las poblaciones más desfavorecidas del país, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.



En Colombia, estos se realizan mediante giros periódicos cuyos montos varían según el programa, por lo que no todos los programas no funcionan de la misma manera.



Así mismo, como existen diferentes tipos de subsidios, también hay diferentes requisitos para poder acceder a alguno de estos, pues cada caso tiene un diferente enfoque y grupo poblacional a beneficiar.



Los grupos poblacionales que, comúnmente, están enfocados estos programas de prosperidad son las madres cabeza de hogar, adultos mayores, jóvenes que deseen entrar a la universidad o familias de bajos ingresos, por lo que, si está interesado en acceder a alguno de estos, debe tener en cuenta si usted cumple con los requisitos.



Colombia Mayor

Este programa, como dice su nombre, está enfocado en el adulto mayor cuyos ingresos no les permita subsistir. El gobierno Petro lo lanzó para atender esta problemática.



Según explica el Departamento de Prosperidad Social, este subsidio es entregado de manera mensual con un monto de 80.000 pesos para las personas inscritas. Los requisitos para ingresar a este beneficio son:



- Ser colombiano.



- Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.



- Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).



- Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con Sisbén IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.



Ingreso Mínimo Garantizado

Este subsidio funciona únicamente para los ciudadanos que vivan en la ciudad de Bogotá que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Este programa, no obstante, también está destinado a cualquier ciudadano que cumpla con estas condiciones, incluyendo los adultos mayores.



Los montos, sin embargo, no son estandarizados, pues se entregan entre 60.000 a 740.000 pesos, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el beneficiario.



Las personas interesadas en hacer parte de este programa y recibir este subsidio deben cumplir con las siguientes condiciones:



- Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá.



- Estar clasificados en los grupos A o B del Sisbén IV.



- Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano - ALM y Nequi), MOVii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi.



