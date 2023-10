Llega al país feria de maestrías en derecho para estudiar en EE. UU.

EducationUSA, red global del Departamento de Estado y la embajada de los Estados Unidos en Colombia, anuncian la Feria de maestrías en derecho: LL.M. Tour 2023.



Esta feria traerá al país un total de 24 universidades estadounidenses acreditadas, que ofrecerán una variedad de especialidades en las maestrías en derecho.



Los asistentes podrán dialogar con representantes de facultades de derecho y encontrar el programa que más se ajuste a sus aspiraciones profesionales.



Desde que inició esta feria, en 2017, más de 3.000 colombianos han asistido y han encontrado opciones de maestrías en derecho. Esta sexta versión está abierta a estudiantes de derecho y abogados graduados que estén buscando alternativas para su desarrollo profesional.

Universidades.

“La abreviatura LL.M., procede del nombre de la titulación en latín, "Legum Magister", que equivale a Master of Laws en inglés. Un LL.M. le da a un abogado un amplio conocimiento sobre áreas del Derecho Público, Privado, Internacional, Corporativo o Tributario, entre otras especialidades, así como del sistema legal de los Estados Unidos. Un título LL.M. amplía las competencias de quien obtiene esta maestría para desempeñarse en cargos directivos en bufetes de abogados o en empresas multinacionales, así como en la academia y el gobierno”, indica Samuel Reales, director del Centro EducationUSA del Centro Colombo Americano en Bogotá.



La feria de maestrías en derecho, 2023 - EducationUSA LL.M. Tour, comenzó el 12 de octubre en Buenos Aires, Argentina y está recorriendo 9 ciudades en 7 países de Suramérica, llegando a Bogotá el lunes 30 de octubre (Hotel JW Marriot, calle 73 # 8-60). La entrada es gratuita con previo registro en este enlace.



Universidades qeue estarán presentes

- American University.



- Benjamin Cardozo School of Law – Yeshiva University.



- Duke University.



- Emory University.



- Loyola Marymount University.



- Northeastern University.



- Ohio State University.



- Seattle University.

- Southern Methodist University.



- St. John's University.



- The George Washington University.



- Tulane University.



- University of California, Los Angeles.



- University of California - San Francisco Hastings College of Law.



- University of California, Berkeley.



- University of California, Irvine.



- University of Colorado at Boulder.



- University of Miami.



- University of Michigan, Ann Arbor.



- University of Minnesota, Twin Cities.



- University of New Hampshire.



- University of Southern California.



- University of Wisconsin, Madison.



- Western State College of Law- Westcliff University.

