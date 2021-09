Finanzas en pareja: ¿cómo manejarlas sin afectar la relación?

Expertos en finanzas de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda dan algunos consejos para manejar las finanzas cuando se está en una relación sentimental.



Así las cosas, aseguran, por más difícil que parezca hay que dividir gastos. “Esta puede ser una iniciativa que representa un crecimiento en la relación y así mismo brinda estabilidad financiera, ya que esta medida contribuirá al cumplimiento de sueños y metas sin caer en el indeseable sobreendeudamiento”, dicen.



De igual manera, comentan que es importante tener presente la reconocida frase “juntos pero no revueltos”. “En el caso financiero esto hace referencia a que aunque se viva en pareja, así se tengan objetivos en común, siempre hay que mantener el espacio personal para las finanzas de cada uno”, precisan.



Otro de los consejos de los expertos en finanzas de la firma es no culpar cuando se comete un error de dinero, pues recriminar o discutir no ayudan a remediar el problema, lo que se debe hacer es tomar conciencia para poder recuperar la tranquilidad.



“Una solución a lo anterior puede partir desde ajustar los gastos, tener prioridades, ahorrar y disminuir considerablemente los gastos innecesarios, así se sale de deudas y no se vuelven a cometer los mismos errores”, agregan



En esta medida cabe señalar la importancia del ahorro, no solo el colectivo sino también el individual.



“Se tienen que definir los objetivos para saber a dónde se quiere llegar para así poder fijar una meta de ahorro. De ahí aparece el fondo de emergencia que permite tener una base por si se llegara a tener un contratiempo y de esta manera se podrían sobrellevar los gastos con los que no se contaba evitando posibles endeudamientos”, explican.



Partiendo de lo anterior, también se deben sumar esfuerzos con la pareja. “Esto hace referencia a que al tener deudas deben trabajar en conjunto para liquidarlas, una vez se logre esto lo apropiado es que se empiece a destinar ese dinero a la segunda deuda hasta que se paguen todas. Todo será más fácil porque ya habrán adquirido hábitos como ahorrar, disminuir los gastos de deseos y dejar solo los necesarios, y llevar un presupuesto para no tener contratiempos”.



Finalmente, hay que decir que una de las causas de los divorcios hoy en día son las deudas y el uso inadecuado de los ingresos. Lo más conveniente para evitar caer en la infidelidad financiera es no esconderle a la pareja en qué o cómo se está gastando el dinero, ya que juntos pueden tomar mejores decisiones sin llegar a afectar la economía y el bolsillo de la relación.