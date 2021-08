Identifíquelas: 5 señales de que sus finanzas están en riesgo

Según datos de la firma TransUnion, a junio de 2021, el 59 % de los colombianos aseguró tener impacto negativo en sus finanzas por la pandemia, aumentando en 9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2020.



A eso se une que la 'fintech' colombiana ExcelCredit encontró que, antes de la pandemia, el 39 % de los colombianos destinaban sus créditos a comprar electrodomésticos, viajar y a adquirir enseres para el hogar.



No obstante, al analizar las cifras a junio de 2021, halló que el 48% de personas están solicitando créditos para el saneamiento de deudas



"Vemos que los colombianos están evitando gastos innecesarios y se están concentrando en ponerse al día con sus deudas para mejorar su historial crediticio", aseguró Jonathan Mishaan, CEO de ExcelCredit.



Pero se ha preguntado, cómo identificar cuando sus finanzas están pasando un mal momento. Aquí le damos 'tips' para que aprenda a identificarlas.



SEÑALES DE RIESGO



Administrar las finanzas personales requiere planeación, control y seguimiento.



Si usted es de los buenos en la planeación y al comienzo del año se pone metas específicas, pero al final del mismo no las cumple, necesita más control y seguimiento.



"El problema es que no hacemos seguimiento semanal, quincenal, ni mensual de nuestros gastos y ahorros porque pensamos que los pequeños consumos fuera de lo planeado son irrelevantes y resulta que estos gastos, sumados uno tras otro, afectan las finanzas personales”, agregó Mishaan



Así las cosas, ExcelCredit le cuenta esas señales de alerta que debe considerar para tomar medidas:



1. Tener dificultades para cumplir con los pagos fijos, como arriendo, servicios públicos y cuotas de créditos, entre otras, todos los meses



2. Ser comprador impulsivo, es decir, dejarse llevar por supuestas promociones y terminar comprando en cantidades que superan sus necesidades o incluso objetos que no requiere.



3. Tener tarjeta de crédito y siempre está sobregirada o nunca poder liberar cupo.



4. No contar con ahorros para situaciones imprevistas, lo que se conoce como fondo para emergencias.



5. No tener cómo acceder a las opciones de financiamiento tradicional, por estar reportado negativamente en centrales de riesgo o tener nula capacidad de endeudamiento.



Si está pasando por 3 o más señales de las anteriores, sus finanzas personales están en peligro y debe cambiar sus hábitos financieros con urgencia.

Póngase una meta de ahorro mensual, por pequeña que sea. Archivo particular.

Por eso, aquí le contamos, con base en información de ExcelCredit, las recomendaciones que debe seguir para mejorar su vida económica:



1. Elaborar un presupuesto con ingresos y gastos al comienzo del mes y revisar su cumplimiento semana a semana.



2. Con el presupuesto anterior realizar un diagnóstico de su capacidad de pago y nivel de endeudamiento.



3. Registrar todos los gastos mes a mes por pequeños que sean para identificar oportunidades de ahorro.



4. Establecer una meta de ahorro sin importar si es de bajo monto, la clave está en crear un hábito que le permita crear un fondo de emergencias.



