Formas no bancarizadas de ahorro: opciones, riesgos y recomendaciones

El ahorro es una parte crucial de la planificación financiera personal, permitiendo alcanzar metas y sueños a largo plazo. Sin embargo, no siempre resulta fácil guardar dinero, y es importante explorar diversas opciones de ahorro, tanto bancarizadas como no bancarizadas.



Justamente sobre estas últimas alternativas consultamos al profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Santiago Rodríguez.



A continuación, algunas formas de ahorro no bancarizadas, junto con sus riesgos asociados y recomendaciones para evitarlos.



Formas de ahorro no bancarizadas

1. Guardar dinero en casa: Algunas personas eligen esta opción debido a la desconfianza en el sistema financiero o para evitar costos asociados con productos bancarios. Sin embargo, esta práctica conlleva riesgos significativos, como la posibilidad de pérdida por robo o daño, la falta de generación de intereses y la tentación de utilizar los fondos para otros fines.



2. Grupos de afinidad o cadenas de ahorro: Estos grupos, formados por familiares, amigos o colegas, establecen un plan de ahorro en el que cada miembro contribuye regularmente. Sin embargo, existe el riesgo de que los participantes dejen de contribuir, lo que puede llevar a la pérdida del ahorro acumulado. Además, si los fondos se entregan al final del periodo, la inflación puede reducir su valor real.



3. Esquemas piramidales o similares: Atraídas por promesas de altos rendimientos, algunas personas optan por invertir en esquemas fraudulentos que finalmente colapsan, dejando a los inversores con pérdidas significativas y sin posibilidad de recuperar su dinero.

Ahorros. iStock



Estas formas no bancarizadas de ahorro pueden parecer atractivas, pero es importante tener en cuenta los riesgos inherentes. Por ello, se recomienda:



- Utilizar productos financieros ofrecidos por instituciones reguladas para mayor seguridad y protección para los ahorros.



- En lugar de depender exclusivamente de una forma de ahorro, considerar diversificar entre productos bancarios y otras opciones de inversión que se ajusten a sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo.



- Informarse adecuadamente sobre las diferentes opciones de ahorro y los riesgos asociados puede ayudar a tomar decisiones más informadas y evitar caer en esquemas fraudulentos.



- Consultar con un asesor financiero puede proporcionar orientación personalizada sobre las mejores estrategias de ahorro y cómo gestionar los riesgos de manera efectiva.



En resumen, mientras que las formas no bancarizadas de ahorro pueden parecer atractivas a primera vista, es importante comprender los riesgos involucrados y tomar decisiones financieras prudentes que protejan los ahorros y promuevan el crecimiento financiero a largo plazo.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio