Seis hábitos que le ayudarán a tener unas finanzas más saludables

El inicio del 2022 es un buen momento para comenzar con algunas bases de educación financiera que le permitan diseñar un plan de ahorro, realizar presupuestos y tener control sobre su nivel de endeudamiento y capacidad adquisitiva.

Los hábitos financieros saludables, sin duda, le permitirán cumplir sus metas de ahorro, aprender a invertir en una vivienda, viajes, programas educativos o para emprender.



Por ello, le dejamos algunas recomendaciones para mejorar sus hábitos financieros, basadas en la Fundación WWB Colombia, una organización que trabaja para cerrar brechas de desigualdad y promover la participación activa de mujeres en el desarrollo económico.



PRESUPUESTO

​

Es importante realizar un presupuesto para todos los meses del año. Así podrá manejar mejor el dinero y no sobrepasarse en gastos a comparación de sus ingresos.



SER CUIDADOSO AL COMPRAR

​

Es esencial que cuando vaya a adquirir algún producto o un servicio evalúe si realmente lo necesita. La educación financiera implica saber decir que ‘no’ a ciertas promociones o adquisiciones que se salen de los presupuestos.



PAGAR DEUDAS

​

Cuando tenga o reciba dinero adicional, lo mejor será utilizarlo en abonar o pagar totalmente sus deudas. A su vez, ahorrar una parte para imprevistos.



EVITAR EL ENDEUDAMIENTO EXAGERADO

​

La Fundación WWB Colombia recomienda que sus deudas deben ser menos del 30% de sus ingresos para que las cuentas no lo abrumen.



Recuerde que todo ahorro puede ser llevado al nivel de inversión. iStock

AHORRAR

​

Identificar los centros de ahorro es importante. Es decir, los gastos que puede reducir para comenzar a ahorrar. Por ejemplo: disminuir ciertas compras, las salidas de recreación y otras rutinas que no son necesarias.



Recuerde que todo ahorro puede ser llevado al nivel de inversión.



MENOS GASTOS

​

Por último, disminuya los gastos ‘hormiga’. Son aquellos que son mínimos, del día a día, pero que al reducirlos pueden ser fuente de ahorro. Por ejemplo, el café de la esquina, dulces, botellas de agua u otros hábitos que tenga.



“Hemos evidenciado que en Colombia la educación financiera aún tiene un camino por fortalecer en hábitos financieros saludables y en el manejo responsable de las finanzas”, afirma Daniela Konietzko, presidente de la Fundación WWB Colombia.



Es común ver que los colombianos, en su cotidianidad, no reconocen ni aplican hábitos financieros acorde a sus ingresos por desconocimiento. La Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2018, mostró que el 40,5 % de las personas encuestadas no sabe calcular una tasa de interés. Por su parte, más de la mitad (60,3 % de los encuestados) no logra identificar la pérdida de poder adquisitivo en sus ingresos causada por la inflación.



Por eso, resulta relevante empezar a cambiar ciertas rutinas a la hora de gastar, invertir y ahorrar que le permitan cumplir sus metas individuales y familiares.



