Icetex abre convocatoria de becas para estudiar maestrías en Europa: así puede aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una colaboración con la ESCP Business School para brindar becas para programas de maestría en Europa.

“Sabemos que el sueño de muchos colombianos es estudiar en el exterior y por eso trabajamos todos los días generando nuevas alianzas y buscando oportunidades reales de posgrados fuera del país. Hoy ICETEX, junto a la Escuela de Negocios de París (ESCP Business School) ofrece oportunidades en cuatro programas en áreas de La administración", indicó Mauricio Toro, presidente de Icetex.



Las becas están disponibles para cuatro programas de maestría ofrecidos por ESCP Business School, clasificada recientemente entre las cinco mejores escuelas de negocios en el Ranking de Escuelas de Negocios Europeas 2023 del 'Financial Times'.



- Master in Hospitality and Tourism Management: 1 plaza con beca del 50% y 10 plazas con un descuento directo del 35 % sobre el precio oficial.



- Master in Digital Project Management and Consulting: 1 plaza con beca del 100% y 15 plazas con un descuento directo del 50 % sobre el precio oficial.



- Master in Real Estate: 1 plaza con beca del 50 % y 10 plazas con un descuento directo del 35 % sobre el precio oficial.



- MBA in International Management: 8 plazas con un descuento directo de €10.000 sobre el precio oficial del programa.



“Este es un emocionante paso hacia adelante para los estudiantes y profesionales colombianos que buscan oportunidades de educación de clase mundial en Europa. Como la escuela de negocios más antigua del mundo con presencia en seis ciudades europeas nos enorgullece ofrecer los mejores programas de educación basados en el multiculturalismo y la interdisciplinariedad, dirigidos a estudiantes y ejecutivos internacionales de alto potencial” señaló Francisco Egaña, director de Admisiones, Marketing y Desarrollo de ESCP.



La convocatoria está abierta hasta el 15 de abril de 2024. La Comisión Nacional de Becas anunciará los resultados el 9 de mayo de 2024. Es importante destacar que los aspirantes deben contar con la admisión definitiva o en trámite avanzado por parte de ESCP Business School.



