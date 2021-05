Los retos del Gobierno ante los programas para jóvenes que anunció

En apenas unos días, el Gobierno nacional lanzó un gran paquete de medidas dirigidas a los jóvenes del país.



(Lea también: Subsidio al empleo juvenil costaría $90.000 millones).

Matrícula cero para estudiantes de universidades públicas de estratos 1, 2 y 3; beneficios para la compra de vivienda del programa Jóvenes Propietarios; subsidios del 25% del salario mínimo para empresas que contraten trabajadores entre los 18 y 28 años, y una línea de crédito para emprendedores agrícolas. Esos 4 fueron los anuncios hechos por el presidente Duque.



(Gobierno lanza subsidio para impulsar el empleo juvenil).



Aunque expertos coinciden en que se trata de un gran avance, surge la pregunta de por qué estas medidas no se ejecutaron antes y si lo que buscan es calmar los ánimos en estos momentos de crisis nacional.



Para Jorge Iván Cuervo, docente e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (Cipe), analista político y experto en formulación y evaluación de políticas públicas, de la Universidad Externado de Colombia, a pesar de que las ideas son buenas, es necesario que se dé a conocer una hoja de ruta clara para su implementación y sostenibilidad en el tiempo.



(Así podrán aplicar los jóvenes al programa de vivienda del Gobierno).



“A pesar de que las ideas son buenas, es necesario que haya un paquete más sólido, para que se convierta en política pública y para eso hay que establecer una hoja de ruta más clara. Se debe definir si estos anuncios van a estar en un proyecto de ley para promover una reforma y cómo se van a financiar, o si son solo medidas transitorias. De lo contrario queda como una idea lanzada al aire como para calmar los ánimos. En política pública uno dice: ‘Lo que no se puede implementar es mejor no anunciarlo’, porque esto puede generar expectativas y después frustraciones”, dijo el docente a Portafolio.co.



Según el experto, viene la parte más difícil y es su implementación, pero confía en que el Gobierno tiene entre sus cálculos estos desafíos.



Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que le parece "una excelente iniciativa" el programa para empleo joven, pero que dependerá de que los empresarios puedan tener las condiciones para generar esos nuevos puestos de trabajo.



(Le puede interesar: Lanzan línea de crédito para jóvenes emprendedores del campo).



"Las restricciones impuestas por gobernadores y alcaldes ante las crecientes cifras del covid-19 durante el último año han diezmado la capacidad de los empresarios no solo de mantener sus empleados, sino de generar nuevas vacantes, por eso es la hora de revisar esas medidas y más teniendo en cuenta que los paros sacaron a la calle a miles de colombianos, en su mayoría con muy pocos protocolos de bioseguridad”, señaló Cabal.



Mientras estas ideas dirigidas a jóvenes ‘maduran’, los expertos reconocen que estas decisiones son un buen mensaje por parte del Gobierno nacional.



JAVIER ACOSTA

Portafolio.co