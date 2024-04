Estos son los 'no negociables' al momento de crear su presupuesto, según expertos

A muchos colombianos les cuesta organizar sus finanzas entre gastos, inversiones, ahorros e imprevistos. De allí la importancia de crear un presupuesto mensual, semestral e incluso anual, que se convierte en un esencial para el logro de objetivos financieros como el ahorro y la mejor forma de huir a deudas sin salida.

Rubén Martínez, docente del Centro de Educación e Investigación Financiera del Politécnico Grancolombiano, explica por qué trazar un presupuesto es crucial para canalizar recursos de manera efectiva: “El presupuesto proporciona la capacidad precisa de determinar el capital, ingresos o recursos disponibles. Este instrumento le permite evaluar su capacidad para cumplir con obligaciones personales y disfrutar de ciertos gustos”.



El experto asegura que contar con un presupuesto permite maniobrar y flexibilizar el gasto, ajustándolo a las condiciones de la economía nacional e internacional que marcan aspectos fundamentales como las tasas de interés y la inflación. Dice que esto permite anticipar y responder proactivamente a condiciones económicas adversas, prever posibles cambios en la capacidad de pago y empleo, y estar preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro.



En otras palabras, el presupuesto es una herramienta estratégica que no solo permite tomar decisiones financieras informadas, sino que también permite adaptarse de manera efectiva a un entorno económico en constante cambio.

¿Cómo realizar un presupuesto?

El docente explica que para realizar un presupuesto personal efectivo, una recomendación clave es evitar subestimar egresos o sobrestimar ingresos. Asegura que es fundamental no incluir ingresos futuros no confirmados hasta que se conviertan en ingresos adicionales fijos. Un presupuesto funciona mejor con supuestos sólidos, no ficticios.



Además, es esencial tener en cuenta las series estacionales de tiempo, donde los egresos varían en períodos iguales dentro del año. Por ejemplo, impuestos como el predial tienen fechas establecidas para su pago. Incluir estos incrementos en el mes correspondiente del presupuesto proporciona transparencia, ofreciendo cifras reales mes a mes.



En cuanto a los gastos hormiga, a menudo pasados por alto, deben ser considerados y formar parte del presupuesto. Incluir pequeños gastos diarios como el café o el postre, evita subestimar los egresos y garantiza un control más preciso de las finanzas personales.



Finalmente, la ejecución del presupuesto es tan crucial como su creación. Marcar mensualmente si los ingresos coinciden con las proyecciones iniciales y utilizar colores diferentes para identificar y corregir cada egreso, es fundamental. Al final, el presupuesto debería reflejar un saldo a favor. Si queda en contra, revisar y ajustar gastos hormiga es esencial. En resumen, hacer y cumplir el presupuesto al 100 % es clave para una gestión financiera exitosa.

Algunos elementos clave para una gestión financiera exitos

- La organización financiera es fundamental para facilitar la comprensión y gestión eficiente de los recursos económicos. Esta práctica proporciona una visión clara y precisa sobre la cantidad de dinero que se recibe, permitiendo una evaluación minuciosa de cuánto se puede gastar. Además, la organización proporciona límites definidos, sirviendo como una guía que ayuda a determinar en qué momentos se puede disfrutar de un superávit, basándose en la comparación entre los ingresos y los egresos.



- La planeación financiera implica alinear cuidadosamente el tema financiero con los ingresos y egresos de cada individuo. En la práctica, esto significa considerar tanto los gastos fijos, como los variables, en relación con los ingresos mensuales. Lamentablemente, es común que muchas personas, al recibir su salario mensual, inicien sus gastos sin asignar los recursos necesarios para cubrir deudas pendientes. En esta falta de previsión, se percatan de que no disponen del dinero necesario para cumplir con compromisos financieros esenciales. La clave radica en la anticipación y asignación adecuada de recursos, evitando sorpresas desagradables y construyendo una base financiera sólida.



- La inteligencia financiera se vincula estrechamente con la elaboración de un presupuesto, ya que permite comprender cómo movilizar, administrar y gestionar los recursos de manera efectiva. Este enfoque impulsa la habilidad de tomar decisiones informadas, buscando siempre fomentar un hábito de ahorro constante.



- La educación financiera se dirige a todas las personas, sin importar su nivel de conocimiento académico o profesional. La simple práctica de utilizar lápiz y papel o herramientas como Excel para la elaboración de un presupuesto, se convierte en un medio poderoso para aprender de manera efectiva.



