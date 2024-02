Cuatro electrodomésticos que debería desconectar en la noche para ahorrar energía

El 11 de enero de 2024, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) advirtió sobre la posibilidad de un aumento de hasta el 30 % en las tarifas de energía.



Según la asociación, una reciente resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) relacionada con la intervención del Mercado de Energía Mayorista podría generar sobrecostos de al menos 2.4 billones de pesos.



De acuerdo con una declaración que dio la presidenta ejecutiva, Sandra Fonseca, en una entrevista con Caracol Radio, la CREG podría llevar a que las generadoras hidráulicas y térmicas compitan entre sí, limitando su crecimiento en la producción de energía.



Se supone que con esta propuesta se lograrían mitigar los efectos del fenómeno del Niño en el sector energético.



Por su parte, el ministro de Minas, Andrés Camacho, ha intentado tranquilizar afirmando que las tarifas no aumentarán "por ahora".



Entonces, en medio de la situación energética en el país, es recomendable desconectar ciertos electrodomésticos durante la noche para ahorrar energía, pues aunque muchos dispositivos cuentan con características que reducen el consumo de energía, no todos fueron diseñados con el mismo objetivo.



Según el laboratorio Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de EE. UU., hay una serie de electrodomésticos que consumen más energía, incluso cuando están apagados.



A continuación le compartimos algunos de ellos:



- Decodificadores: Estos dispositivos, utilizados para decodificar la señal de los televisores, son conocidos por tener un alto consumo de energía cuando permanecen conectados.



Decodificadores IStock

- Computadoras portátiles: Dejar las computadoras portátiles conectadas de forma permanente puede afectar tanto la batería como el consumo de energía en el hogar. Se recomienda conectarlas solo cuando la batería esté agotada.



- Microcomponentes: Estos dispositivos como equipos de sonido compactos, a menudo generan altos consumos de energía, a pesar de su uso no permanente.

Cargadores iStock

- Cargadores de dispositivos móviles: Dejar conectados constantemente los cargadores de celular, tabletas e incluso computadoras portátiles puede representar hasta un 10 % del consumo total de energía en un hogar.



Entonces, pruebe a desconectar estos aparatos porque se supone disminuiría su consumo.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio