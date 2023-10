¿Lo pagaría?: lo que cuesta comprar la ciudadanía en Europa

Es cierto que muchos países tiene reglas muy estrictas en cuanto a la nacionalización de ciudadanos extranjeros, por lo que puede ser un proceso difícil y largo para conseguir.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



No obstante, hay un grupo de naciones que tiene disponible la opción de comprar la nacionalidad, otorgando los mismos beneficios de un ciudadano natural. Entre estas, existen naciones premiadas por su alto nivel de calidad de vida.



(Qué tipo de visa se requiere para trabajar temporalmente en EE. UU.).



Este proceso es conocido como 'pasaporte dorado' y es más sencillo y rápido de ejecutar, pues no se exigen muchos requisitos y es completamente legal. El único requisito es tener el dinero del país elegido, por lo que tampoco es necesario vivir en su territorio, ni tener algún vínculo familiar.



Estos son los países europeos que, actualmente, venden ciudadanías:



1. Malta: es necesario vivir allí un año y realizar una inversión de, por lo menos, 750.000 euros al fondo de desarrollo nacional. En caso de que lleve 36 meses o más, la inversión debe ser de 600.000 euros.



(Qué pasa si incumplo tiempo de estancia en EE. UU. con visa de turista).



2. Turquía: el país trascontinental permite a las personas obtener la ciudadanía al hacer una inversión mínima de 400.000 dólares mediante la compra de bienes raíces. No obstante, también hay varias opciones en las cuales se debe hacer un abono de 500.000 dólares. A diferencia de Malta, no es necesario cumplir un requisito de estadía.



(Guerra en Ucrania: qué se sabe de la red rusa para reclutar cubanos).



3. Austria: según la legislación de esta nación, la ciudadanía se le podrá otorgar a las personas con una inversión que contribuya de manera significativa al desarrollo del país. Esta debe tener una inversión mínima de 800.000 dólares, sin embargo, el Gobierno se encarga de hacer el proceso de selección.



PORTAFOLIO