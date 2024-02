Lotería de Bogotá y Quindío: los resultados del 1° de febrero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 1° de febrero, en el sorteo 2726, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 0339, de la serie 322, mismo que fue despachado en Bogotá. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



(Siga leyendo: Un afortunado en Cartagena se llevó el premio de MiLoto por $170 millones)



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 1 de febrero



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 1° de febrero.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro super gordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000.



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 6006, de la serie 322.

- Premio súper gordo por $250’000.000: número 8634, de la serie 075.



Premios secos por $50’000.000:

- Número 0687, serie 176

- Número 6372, serie 207

- Número 6492, serie 129

- Número 8018, serie 108

- Número 9714, serie 424



Premios secos por $20’000.000:

- Número 0392, serie 150

- Número 6086, serie 303

- Número 1580, serie 362

- Número 6585, serie 251

- Número 4656, serie 290

- Número 7243, serie 255

- Número 5450, serie 155

- Número 7435, serie 245



Premios secos de $10’000.000:

- Número 0872, serie 044.

- Número 5090, serie 200.

- Número 3179, serie 037.

- Número 5658, serie 145.

- Número 3184, serie 178.

- Número 7281, serie 251.

- Número 4470, serie 174.

- Número 7432, serie 022.

- Número 4533, serie 162.

- Número 9076, serie 101.



(Vea: Lotería de la Cruz Roja y Huila: los resultados del 30 de enero)



En la Lotería de Bogotá se entregaron varios premios secos por diferentes montos de dinero. IG: loteriadebogota

Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá



El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden comprar los boletos para participar del sorteo. Entre ellas, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería del Quindío del 1° de febrero



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2898 del jueves 1 de febrero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, arrojó como número ganador al 0285 de la serie 125 y fue despachado a Armenia.



(Vea: La habilidad que debería desarrollar en sus hijos para que sean exitosos)



También hubo dos sueldazos cafeteros por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 1212, serie 168



Sueldazos de 80'000.000 pesos:

- 5211 - 165.

- 8942 - 74.



Seco de 50'000.000 pesos:

- 2309- 146.

- 3023 - 113.

- 2229- 155.



(Vea: ¿Cuál será el país de Latinoamérica con el peor salario mínimo en 10 años, según la IA?)



Seco de 25'000.000 pesos:

- 2161- 120.

- 9510 - 162.

- 4798 - 97.

- 8593 - 137.

- 6226 - 22.

- 1545 - 86.

- 7780 - 146.

- 8363 - 35.

- 1962 - 25.

- 2277 - 86.

- 5824 - 88.



Seco de 10'000.000 pesos:

- 8771 - 150.

- 7916 - 6.

- 9098 - 172.

- 8729 - 130.

- 3465 - 74.

- 0881 - 43.

- 4964 - 22.

- 8619 - 32.

- 7514 - 59.

- 1108 - 10.

- 9116 - 174.

- 0245 - 171.

- 9774 - 75.

- 2766 - 1.

- 5799 - 101.