Lotería de Bogotá y Quindío: los resultados del 18 de enero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 18 de enero, en el sorteo 2725, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 6121, de la serie 126, mismo que fue despachado en Bogotá. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



(Vea: Pagar más rápido y reducir gastos, las claves de los colombianos para salir de deudas).



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 18 de enero



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 18 de enero.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro super gordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000.

- Premio mega gordo por $500’000.000: número 7353, de la serie 208.



- Premio súper gordo por $250’000.000: número 7120, de la serie 324.



Premios secos por $50’000.000:



- Número 0815, serie 117



- Número 6403, serie 155



- Número 7530, serie 168



- Número 7735, serie 044



- Número 9929, serie 096



Premios secos por $20’000.000:



- Número 0972, serie 115



- Número 6067, serie 266



- Número 3443, serie 353



- Número 6811, serie 261



- Número 3640, serie 270



- Número 9288, serie 344



- Número 4192, serie 335



- Número 9584, serie 084



Premios secos de $10’000.000:



- Número 0189, serie 236.



- Número 6593, serie 430.



- Número 2607, serie 324.



- Número 7792, serie 338..



- Número 2660, serie 026.



- Número 8309, serie 233.



- Número 5229, serie 424.



- Número 9190, serie 423.



- Número 5943, serie 023.



- Número 9333, serie 375.



(Vea: Cuenta de ahorros de Nu: cómo inscribirse y cuándo estará disponible en Colombia).



Lotería iStock

Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá



El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden comprar los boletos para participar del sorteo. Entre ellas, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería de Quindío



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2895 del jueves 18 de enero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, arrojó como número ganador al 3258 de la serie 84 y fue despachado a Armenia.



(Vea: Este es el 'outlet secreto' de Almacenes Éxito ¿Lo conocía?).



También hubo dos sueldazos cafeteros por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 9739, serie 112



Sueldazos de 80'000.000 pesos:



- 8155 - 119.



- 8437 - 187.



Seco de 50'000.000 pesos:



- 1079- 87.



- 2085- 20.



- 7756- 153.



(Vea: Lotería en Colombia: los mejores consejos de la IA para jugarla... y ganarla).



Seco de 25'000.000 pesos:



- 3944 - 152.



- 5329 - 55.



- 5960 - 122.



- 1933 - 80.



- 6690 - 141.



- 3803 - 116.



- 1398 - 132.



- 9883 - 82.



- 9120 - 141.



- 9442 - 184.



- 0613 - 141.



Seco de 10'000.000 pesos:



- 6076 - 78.



- 7743 - 59.



- 8596 - 194.



- 4084 - 117.



- 7483 - 64.



- 0879 - 46.



- 3470 - 197.



- 9158 - 35.



- 3733 - 148.



- 7777 - 132.



- 2921 - 23.



- 5687 - 18.



- 1280 - 47.



- 4120 - 32.



- 3743 - 140.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio