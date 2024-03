Lotería de Bogotá y Quindío: los resultados del 29 de febrero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 29 de febrero, en el sorteo 2731, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 0221, de la serie 205. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 29 de febrero



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 29 de febrero.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro supergordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000. A continuación sus cifras y series ganadoras:



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 6816, de la serie 440.

- Premio supergordo por $250’000.000: número 7544, de la serie 248.



Premios secos por $50’000.000:



- Número 1845, serie 148.

- Número 2556, serie 273.

- Número 4515, serie 077.

- Número 4646, serie 404.

- Número 7784, serie 382.



Premios secos por $20’000.000:​

- Número 1155, serie 065.

- Número 5874, serie 011.

- Número 2256, serie 172.

- Número 6312, serie 436.

- Número 4375, serie 289.

- Número 8590, serie 297.

- Número 4383, serie 118.

- Número 8872, serie 374.



Premios secos de $10’000.000:

- Número 1185, serie 148.

- Número 5299, serie 196.

- Número 2590, serie 062.

- Número 6884, serie 394.

- Número 3981, serie 113.

- Número 7875, serie 184.

- Número 4158, serie 366.

- Número 8101, serie 193.

- Número 4183, serie 433.

- Número 8721, serie 411.

Los ganadores de la Lotería del Quindío del 29 de febrero



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2902 del jueves 29 de febrero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, se arrojó como número ganador al 9672 de la serie 36 y fue despachado a Armenia.



También hubo dos sueldazos por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000.



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 2269, serie 54.



Sueldazos de 80'000.000 pesos:

- 4754 - 192.

- 7369 - 183.



Seco de 50'000.000 pesos:

- 6330- 130.

- 6399 - 196.

- 1519 - 35.



Seco de 25'000.000 pesos:



- 3106- 104.

- 3870 - 56.

- 5624 - 178.

- 6468 - 87.

- 2666 - 14.

- 4179 - 8.

- 5279 - 61.

- 2777 - 26.

- 5523 - 36.

- 2907 - 156.

- 3367 - 192.



Seco de 10'000.000 pesos:

- 8771- 114.

- 0331 - 194.

- 1453 - 60

- 8649 - 138.

- 1585 - 99.

- 3338 - 34.

- 0340 - 94.

- 5225 - 180.

- 2927 - 124.

- 4595 - 39.

- 3925 - 15.

- 4558 - 45.

- 5630 - 187.

- 9377 - 95.

- 9268- 170.