Lotería de Bogotá y Quindío: los resultados del 7 marzo

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 7 de marzo, en el sorteo 2732, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 9631, de la serie 346. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque también se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



(Lea: Acertijo visual: si ve al gato en menos de 5 segundos es de los más hábiles)



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 7 de marzo



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 7 de marzo.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro supergordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000. A continuación sus cifras y series ganadoras:



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 3250, de la serie 235.

- Premio supergordo por $250’000.000: número 9905, de la serie 314.

Premios secos por $50’000.000:

- Número 3295, serie 071.

- Número 4818, serie 405.

- Número 7763, serie 431.

- Número 8855, serie 223.

- Número 9849, serie 019.



Premios secos por $20’000.000:​​

- Número 1467, serie 239.

- Número 7777, serie 035.



- Número 2661, serie 346.

- Número 8825, serie 376.



- Número 4135, serie 306.

- Número 9829, serie 259.



- Número 7056, serie 081.

- Número 9861, serie 031.



Premios secos de $10’000.000:

​- Número 0833, serie 077.

- Número 8212, serie 154.



- Número 0997, serie 033.

- Número 8244, serie 324.



- Número 1905, serie 110.

- Número 8323, serie 434.



- Número 2580, serie 252.

- Número 8767, serie 052.



- Número 3418, serie 299.

- Número 9130, serie 384.

Los ganadores de la Lotería del Quindío del 7 de marzo



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2903 del jueves 7 de marzo tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, se arrojó como número ganador al 9668 de la serie 14 y fue despachado a Medellín.



También hubo dos sueldazos por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000.



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 8522, serie 163.



Sueldazos de 80'000.000 pesos:

- 8599- 7.

- 9367 - 38.



Seco de 50'000.000 pesos:

- 7116- 11.

- 1580 - 59.

- 0889 - 88.



(Vea: El hábito que puede impedirle llegar al éxito, según un especialista de Harvard)



Seco de 25'000.000 pesos:

- 4519- 92.

- 1227 - 86.

- 9666 - 133.



- 2465 - 145.

- 6086 - 76.

- 0466 - 31.



- 2254 - 167.

- 1381 - 122.

- 8726 - 161.



- 4436 - 126.

- 2768 - 38.



Seco de 10'000.000 pesos:

- 0941- 164.

- 1910 - 52.

- 1169 - 159.



- 2483 - 29.

- 0977 - 70.

- 7256 - 102.



- 0953 - 24.

- 5179 - 151.

- 8565 - 124.



- 7587 - 37.

- 5527 - 36.

- 6465 - 69.



- 0465 - 54.

- 3772 - 62.

- 5222- 24.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio