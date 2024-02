Lotería de Bogotá y Quindío: los resultados del 8 de febrero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 8 de febrero, en el sorteo 2728, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 4412, de la serie 294.. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 8 de febrero



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 8 de febrero.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro super gordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000. A continuación sus cifras y series ganadoras:



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 1295, de la serie 341.

- Premio súper gordo por $250’000.000: número 0629, de la serie 063.

Premios secos por $50’000.000:



- Número 3895, serie 157.



- Número 5358, serie 286.



- Número 5407, serie 235.



- Número 6771, serie 153.



- Número 9479, serie 129.



Premios secos por $20’000.000:



- Número 0815, serie 332.



- Número 4621, serie 112.



- Número 1671, serie 393.



- Número 7069, serie 058.



- Número 2306, serie 232.



- Número 7074, serie 127.



- Número 2533, serie 105.



- Número 7150, serie 305.



Premios secos de $10’000.000:



- Número 0049, serie 020.



- Número 7321, serie 351.



- Número 0363, serie 011.



- Número 8011, serie 109.



- Número 5729, serie 347.



- Número 8225, serie 225.



- Número 5884, serie 371.



- Número 8756, serie 207.



- Número 6344, serie 407.



- Número 9816, serie 312.



Los ganadores fueron anunciados en las páginas oficiales de las loterías, así como en sus redes sociales IStock

Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá



El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden adquirir los boletos para participar del sorteo. Entre ellos, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería del Quindío del 1° de febrero



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2899 del jueves 8 de febrero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, arrojó como número ganador al 2331 de la serie 149 y fue despachado a Armenia.



También hubo dos sueldazos cafeteros por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 5682, serie 82.



Sueldazos de 80'000.000 pesos:



- 689 - 33.

- 2180 - 20.



Seco de 50'000.000 pesos:



- 8987- 178.

- 9238 - 55.

- 5274- 40.



Seco de 25'000.000 pesos:



- 3823- 17.



- 5799 - 163.



- 5628 - 96.



- 0430 - 149.



- 5108 - 43.



- 0324 - 138.



- 7678 - 29.



- 5334 - 122.



- 1153 - 189.



- 6167 - 105.



- 7174 - 60.



Seco de 10'000.000 pesos:



- 7791- 28.



- 8682 - 157.



- 5007 - 138.



- 0003 - 106.



- 9766 - 4.



- 5114 - 158.



- 5125 - 140.



- 7557 - 38.



- 6413 - 63.



- 0887 - 20.



- 6913 - 43.



- 0418 - 27.



- 5357 - 131.



- 9082 - 6.



- 5613 - 182.

