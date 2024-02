Lotería de Bogotá y Quindío: los resultados del jueves 15 de febrero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 15 de febrero, en el sorteo 2729, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 7582, de la serie 364. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 15 de febrero



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 15 de febrero.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro supergordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000. A continuación sus cifras y series ganadoras:



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 9423, de la serie 330.

- Premio supergordo por $250’000.000: número 6481, de la serie 216.

Premios secos por $50’000.000:



- Número 1143, serie 447.



- Número 3229, serie 139.



- Número 3724, serie 001.



- Número 6525, serie 365.



- Número 7033, serie 183.



Premios secos por $20’000.000:



- Número 1136, serie 349.



- Número 4684, serie 125.



- Número 1717, serie 352.



- Número 4761, serie 189.



- Número 3062, serie 351.



- Número 7437, serie 194.



- Número 3555, serie 146.



- Número 9478, serie 084.



Premios secos de $10’000.000:



- Número 1081, serie 402.



- Número 5515, serie 093.



- Número 2903, serie 021.



- Número 6082, serie 296.



- Número 4125, serie 375.



- Número 7052, serie 184.



- Número 4626, serie 106.



- Número 7593, serie 028.



- Número 5145, serie 174.



- Número 9449, serie 438.



En la Lotería de Bogotá se entregaron varios premios secos por diferentes montos de dinero. IG: loteriadebogota

Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá

El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden adquirir los boletos para participar del sorteo. Entre ellos, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería del Quindío del 16 de febrero



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2900 del jueves 15 de febrero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, arrojó como número ganador al 6041 de la serie 28 y fue despachado a Armenia.



También hubo dos sueldazos cafeteros por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 3111, serie 61.



Sueldazos de 80'000.000 pesos:



- 1941 - 105.



- 5919 - 25.



Seco de 50'000.000 pesos:



- 6155- 131.



- 3912 - 136.



- 8092 - 163.



Seco de 25'000.000 pesos:



- 9442 - 13.



- 4928 - 125.



- 9647 - 160.



- 1574 - 198.



- 9281 - 45.



- 8638 - 80.



- 1948 - 109.



- 4043 - 161.



- 6421 - 39.



- 0896 - 108.



- 0501 - 79.



Seco de 10'000.000 pesos:



- 0895 - 132.



- 1047 - 183.



- 4439 - 68.



- 1459 - 6.



- 3400 - 138.



- 7356 - 34.



- 0525 - 39.



- 6608 - 10.



- 4312 - 180.



- 3746 - 31.



- 4619 - 179.



- 5118 - 122.



- 4357 - 67.



- 9644 - 193.



- 3758 - 182.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio