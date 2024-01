Lotería de Bogotá y Quindío: los resultados del jueves 25 de enero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 25 de enero, en el sorteo 2726, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 9837, de la serie 076, mismo que fue despachado en Bogotá. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 25 de enero



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 25 de enero.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro super gordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000.



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 6406, de la serie 143.

- Premio súper gordo por $250’000.000: número 6613, de la serie 408.



Premios secos por $50’000.000:

- Número 1959, serie 266

- Número 4052, serie 165

- Número 4988, serie 369

- Número 5836, serie 188

- Número 9398, serie 231



Premios secos por $20’000.000:

- Número 4832, serie 081

- Número 6416, serie 208

- Número 5477, serie 406

- Número 7334, serie 408

- Número 5722, serie 239

- Número 8204, serie 245

- Número 5951, serie 249

- Número 8328, serie 090



Premios secos de $10’000.000:

- Número 0356, serie 195.

- Número 4483, serie 364.

- Número 1330, serie 040.

- Número 5890, serie 393.

- Número 1999, serie 209.

- Número 7652, serie 430.

- Número 2666, serie 010.

- Número 8235, serie 039.

- Número 3091, serie 408.

- Número 8312, serie 371.



Lotería iStock

Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá



El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden comprar los boletos para participar del sorteo. Entre ellas, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería del Quindío del 25 de enero



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2897 del jueves 25 de enero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, arrojó como número ganador al 7381 de la serie 155 y fue despachado a Armenia.



También hubo dos sueldazos cafeteros por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 7112, serie 72



Sueldazos de 80'000.000 pesos:

- 3469 - 31.

- 7049 - 22.



Seco de 50'000.000 pesos:

- 7157- 114.

- 8903- 110.

- 4534- 173.



Seco de 25'000.000 pesos:



- 9357- 167.

- 1199 - 59.

- 0896 - 92.

- 7302 - 83.

- 1949 - 180.

- 4314 - 54.

- 3837 - 38.

- 2240 - 142.

- 0940 - 59.

- 0068 - 133.

- 3654 - 33.



Seco de 10'000.000 pesos:

- 8975 - 9.

- 6738 - 29.

- 9815 - 53.

- 8861 - 84.

- 7008 - 136.

- 1552 - 113.

- 9485 - 36.

- 1077 - 30.

- 8595 - 50.

- 1937 - 137.

- 0820 - 25.

- 8709 - 131.

- 2230 - 131.

- 2275 - 175.

- 3174 - 1.

