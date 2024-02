Lotería de Bogotá y Quindío: los sorprendentes resultados del 22 de febrero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo en el que se puede participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá

Este jueves 22 de febrero, en el sorteo 2730, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 8169, de la serie 315. No obstante, si usted no tiene estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otros premios por sumas de dinero considerables.



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá del 22 de febrero



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los premios secos que salieron este jueves 22 de febrero.



De hecho, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro supergordo por $250’000.000, cinco premios millonarios por $50’.000.000, ocho por $20’000.000 y diez por $10’000.000. A continuación sus cifras y series ganadoras:



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 1162, de la serie 394.

- Premio supergordo por $250’000.000: número 0857, de la serie 146.



Premios secos por $50’000.000:

- Número 0931, serie 399.

- Número 1436, serie 152.

- Número 2776, serie 400.

- Número 4352, serie 218.

- Número 9383, serie 357.



Premios secos por $20’000.000:

- Número 0115, serie 317.

- Número 4019, serie 288.

- Número 0879, serie 327.

- Número 4761, serie 189.

- Número 5616, serie 150.

- Número 0913, serie 338.

- Número 3996, serie 269.

- Número 8303, serie 145.



Premios secos de $10’000.000:

- Número 0154, serie 150.

- Número 4364, serie 336.

- Número 0610, serie 431.

- Número 4640, serie 078.

- Número 2843, serie 114.

- Número 5794, serie 157.

- Número 3217, serie 224.

- Número 7460, serie 226.

- Número 3709, serie 047.

- Número 8080, serie 149.



Los ganadores de la Lotería del Quindío del 22 de febrero



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2901 del jueves 22 de febrero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos, se arrojó como número ganador al 7963 de la serie 147 y fue despachado a Armenia.



También hubo dos sueldazos por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000.



- Premio seco de 150'000.000 pesos: número 0788, serie 87.



Sueldazos de 80'000.000 pesos:

- 7120 - 199.

- 9417 - 85.



Seco de 50'000.000 pesos:

- 3565- 157.

- 5321 - 68.

- 4128 - 2.



Seco de 25'000.000 pesos:

- 5795 - 14.

- 7452 - 39.

- 3264 - 77.

- 7679 - 85.

- 2098 - 93.

- 4179 - 8.

- 3001 - 96.

- 8888 - 1.

- 3028 - 98.

- 4659 - 14.

- 1156 - 174.



Seco de 10'000.000 pesos:

- 5748- 135.

- 4537 - 156.

- 4869 - 32.

- 2049 - 142.

- 4512 - 79.

- 2080 - 18.

- 6873 - 39.

- 8474 - 18.

- 6083 - 167.

- 0387 - 112.

- 7896 - 101.

- 0395 - 177.

- 6195 - 104.

- 2112 - 177.

- 4342 - 3.