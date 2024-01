Loterías de Bogotá y Quindío: los resultados del jueves 11 de enero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo del cual participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 11 de enero, en el sorteo 2724, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 9911, de la serie 280. No obstante, si usted no vio estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otras por sumas de dinero considerables.



(Vea: ¿Cuál es la lotería de Colombia más fácil de ganar? Inteligencia artificial lo revela)



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los secos que salieron este jueves 11 de enero.



En tanto, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro super gordo por $250’000.000, cinco millonarios por 50’.000.000, ocho por 20’000.000 y diez por US$10’000.000.



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 2296, de la serie 257.

- Premio súper gordo por $250’000.000: número 0488, de la serie 120.



Premios secos por $50’000.000:



- seco 50' 0787 017.

-

seco 50' 2363 319.



- seco 50' 6679 095.



- seco 50' 6875 001.



- seco 50' 7046 066.



Premios secos por $20’000.000:



- seco 20' 1600 256.



- seco 20' 4339 339



- seco 20' 1843 073.



- seco 20' 6174 170.



- seco 20' 2876 217.



- seco 20' 8259 330.



- seco 20' 3120 121.



- seco 20' 9192 029.

Premios secos de $10’000.000:



- seco 10' 2873 002.



- seco 10' 4991 158.



- seco 10' 2945 370.



- seco 10' 6057 069.



- seco 10' 3987 180.



- seco 10' 6407 440.



- seco 10' 4521 093.



- seco 10' 6973 189.



- seco 10' 4670 116.



- seco 10' 9690 385.

Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá



El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden comprar los boletos para participar del sorteo. Entre ellas, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería de Quindío



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2895 del jueves 11 de enero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos arrojó como número ganador al 1354 de la serie 073.



Lotería FOTO: iStock

También hubo dos sueldazos cafeteros por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



- Premio seco de 150'000.000 pesos: 0449-190

Sueldazos de 80'000.000 pesos:

- 8058 - 128.



- 4682 - 054.

Seco de 50'000.000 pesos:



- 4134 - 001.



- 8778 - 035.



- 1513 - 025.

(Vea: Lotería en Colombia: los mejores consejos de la IA para jugarla... y ganarla)



Seco de 25'000.000 pesos:



- 2756 - 141.



- 5196 - 103.



- 2897 - 100.



- 6719 - 151.



- 5338 - 164.



- 6563 - 045.



- 9867 - 109.



- 8428 - 104.



- 5565 - 009.



- 8653 - 157.



- 7696 - 090.

Seco de 10'000.000 pesos:



- 5809 - 171.



- 1600 - 090.



- 0244 - 177.



- 6866 - 096.



- 8054 - 104.



- 7011 - 041.



- 4423 - 106.



- 6199 - 087.



- 2476 - 096.



- 4299 - 150.



- 1698 - 065.



- 0872 - 004.



- 7593 - 160.



- 6065 - 141.



- 4154 - 197.

EMILIA GAGLIARDO

Para Portafolio