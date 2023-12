Loterías de Bogotá y Quindío: los resultados del jueves 28 de diciembre

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo del cual participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.

Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 28 de diciembre, en el sorteo 2722, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 2753, de la serie 446. No obstante, si usted no vio estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otras por sumas de dinero considerables.



(Vea: Powerball y Mega Millions: ¿un colombiano puede jugar a las loterías de Estados Unidos?)



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los secos que salieron este jueves 28 de diciembre.



En tanto, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro super gordo por $250’000.000, cinco millonarios por 50’.000.000, ocho por 20’000.000 y diez por US$10’000.000.



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 1255, de la serie 270.



- Premio súper gordo por $250’000.000: número 7841, de la serie 248.



Premios secos por $50’000.000:



- 3190 301.



- 6555 219.



- 8356 439.



- 6441 376.



- 6470 271.



Premios secos por $20’000.000:



- 0842 410.



- 2202 113.



- 1547 208.



- 5643 096.



- 4059 099.



- 9005 272.



- 0605 184.



- 6486 242.



Premios secos de $10’000.000:



- 2977 324.



- 0768 296.



- 9426 027.



- 7022 110.



- 1812 176.



- 9291 314.



- 0985 282.



- 7843 408.



- 5349 338.



- 8382 389.



Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá



El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden comprar los boletos para participar del sorteo. Entre ellas, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería de Quindío



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2893 del jueves 28 de diciembre tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos arrojó como número ganador al 2535 de la serie 025.



(Vea: Estos son los impuestos a pagar desde el 2023 si se gana la lotería)



También hubo dos secos por $80’000.000, tres por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



150'000.000 pesos: 9344-198



Lotería FOTO: iStock

80'000.000 pesos:



- 1262-164.



- 8927-182.

Seco de 50'000.000:



- 4210-150.



- 6767-097.



- 1300-196.

Seco de 25'000.000 pesos:



- 1881-098.



- 3712-064.



- 9507-125.



- 9878-182.



- 1128-125.



- 6538-083.



- 6551-025.



- 6365-165.



- 9296-151.



- 5577-081.



- 8714-068.

Seco de 10'000.000 pesos:



- 4515-184.



- 3830-005.



- 2696-125.



- 5600-100.



- 9857-040.



- 1475-093.



- 2568-184.



- 2650-108.



- 8930-044.



- 9693-074.



- 3679-071.



- 4549-043.



- 0137-053.



- 4427-161.



- 7793-060.

