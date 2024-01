Loterías de Bogotá y Quindío: los resultados del jueves 4 de enero

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo del cual participar para ganar millones de pesos. Los jueves, se juegan la Lotería de Bogotá, a partir de las 10:30 p. m., y la de Quindío, a las 11 p. m.



Resultados de la Lotería de Bogotá



Este jueves 4 de enero, en el sorteo 2723, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 6740, de la serie 081. No obstante, si usted no vio estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otras por sumas de dinero considerables.



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá



Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los secos que salieron este jueves 4 de enero.



En tanto, había un premio mega gordo por $500’000.000, otro super gordo por $250’000.000, cinco millonarios por 50’.000.000, ocho por 20’000.000 y diez por US$10’000.000.



- Premio mega gordo por $500’000.000: número 4376, de la serie 238.



- Premio súper gordo por $250’000.000: número 9721, de la serie 226.

Premios secos por $50’000.000:



4767 176

2923 437

1077 304

9108 428

3363 160

Premios secos por $20’000.000:



9836 033

8036 007

5374 422

7108 043

8862 208

3371 406

9224 107

6273 447

Premios secos de $10’000.000:



3935 363

3026 401

3386 334

4341 283

8951 210

8231 267

6314 119

8955 186

1181 202

4346 374

Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá



El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden comprar los boletos para participar del sorteo. Entre ellas, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



Los ganadores de la Lotería de Quindío



En cuanto a la Lotería de Quindío, cuyo sorteo 2894 del jueves 4 de enero tenía en juego un premio mayor de 1.800’000.000 pesos arrojó como número ganador al 2214 de la serie 55.



Lotería FOTO: iStock

También hubo dos sueldazos cafeteros por $80’000.000, tres secos por $50’000.000, once de $25’000.000 y quince de $10’000.000:



150'000.000 pesos: 0686 - 041



80'000.000 pesos:



6555 - 003

7344 - 039

Seco de 50'000.000:



5926 - 197

0277 - 029

9392 - 181

Seco de 25'000.000 pesos:



4316 - 120

1543 - 143

0519 - 172

9618 - 049

6407 -153

0241 - 031

2890 - 050

2586 - 102

5007 - 174

2372 - 095

1482 - 061

Seco de 10'000.000 pesos:



5559 - 048

6982 - 197

7915 - 060

4133 - 068

8978 - 169

0762 - 059

3795 - 074

2927 - 114

6705 - 169

1113 - 097

6898 - 106

2654 - 030

4969 - 055

6254 - 004

1134 - 066

