Cobro de pasajes de transporte en Medellín se incluiría en servicios

El ministro de Transporte, William Camargo, anunció que Envigado y el área Metropolitana de Medellín serán las primeras zonas en donde se aplicará el piloto de cobro del pasaje de transporte en los servicios públicos o facturas.





Según dijo el jefe de la cartera en entrevista con CM& Noticias, este sería "un mecanismo de pago que está asociado a la estructura tarifaria es básicamente cambiar la forma de cómo ese pago se hace de manera cotidiana(...) Ese recaudo es por vivienda, oficina o predio y eso en la práctica lo que implica es un ejercicio rigoroso de cómo asigna el Estado, en ese caso desde el Ministerio con apoyo de las entidades territoriales, el costo a cada predio para que sea eficiente, equitativo en material de las necesidades que ese predio tenga".



Por su parte, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, escribió en su cuenta de Twitter: "No entiendo por qué mencionan en esa prueba piloto a Envigado, me parece algo improvisado y que no compartimos desde nuestra administración".

No entiendo porque mencionan en esa prueba piloto a Envigado, me parece algo improvisado y que no compartimos desde nuestra administración. pic.twitter.com/Rpx2rWzbWH — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) September 10, 2023

Mientras que la empresa Metro aseguró que no conoce los detalles del piloto, pero indicó que: "Se reconoce la importancia de buscar mecanismos que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad al largo plazo de las empresas de transporte público en Colombia y a favorecer a los usuarios".



"En el momento que tengamos más detalles de la propuesta podríamos dar un concepto basado en nuestros análisis técnicos", concluyó la empresa.



