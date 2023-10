Paso a paso y requisitos para que pueda reclamar su pasaporte

La Cancellería confirmó que el pasaporte en Colombia continuará expidiéndose con normalidad. A partir del pasado 2 de octubre, la empresa multinacional Thomas Greg & Sons seguirá siendo la encargada de la impresión del documento hasta el 2024, año en el que se realizará una nueva licitación.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



No obstante, ante la situación de las extensas filas para reclamar la libreta, tenga en cuenta los siguientes pasos para poder reclamar su pasaporte.



(Thomas Greg seguirá imprimiendo los pasaportes en Colombia).

Cuándo puede sacarlo

El pasaporte es un documento indispensable para salir del país, además de que brinda la posibilidad de viajar a decenas de naciones sin la necesidad de una visa u otras exigencias.



Para que no se presenten congestiones en dicho proceso, la Cancillería recomienda solicitarlo cuando tenga un viaje programado. De esta manera, las personas que lo requieran con rapidez tendrán prioridad.



(Detalles del contrato para expedir pasaporte en Colombia).



La entidad recomienda sacar el pasaporte:



- Si va a viajar próximamente.



- Si necesita renovarlo porque se aproxima la fecha de vencimiento de su pasaporte actual.



- Porque el país al que va a viajar requiere un mínimo de meses de vigencia para ingresar o para tramitar alguna visa.

Pasaporte colombiano iStock

Recomendaciones

No obstante, no es aconsejable esperar a último minuto para reclamar el pasaporte. Hay que tener en cuenta que la diligencia se demora varios días, dependiendo si se obtiene una cita en la oficina de pasaportes. Por lo tanto, se recomienda programar con varias semanas de antelación para no tener que cancelar o aplazar su viaje.



(Este es el aeropuerto que dejará de usar pasaportes a partir de 2024).

Sacar la cita

Las autoridades desplegaron puntos para realizar el proceso, por lo que no es necesario estar o ir a Bogotá.



En primer lugar, hay que ubicar la sede de la Gobernación del departamento en el que se resida, en donde se disponen de oficinas con atención de lunes a viernes y, algunas, en jornada continua.



(Sin filas ni pánico: quiénes deberían sacar el pasaporte o renovarlo).



Los puntos son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cesar, Córdoba, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima, Valle y Vichada.

Pasaporte iStock

Solicitar la cita en Bogotá

A diferencia de los departamentos, en donde el trámite se hace en las Gobernaciones, en el caso de Bogotá, este proceso se debe hacer directamente en la Cancillería.



(Investigan a canciller Álvaro Leyva por licitación de pasaportes).



Si desea agenda su cita, debe agendarla en la página oficial de la entidad después de las 5:00 p. m. del día anterior Este proceso es gratuito.



Las sedes de la Cancillería en las cuales puede realizar el proceso son:



- Sede Norte: avenida 19 # 98 - 03, Edificio Torre 100.



- Sede calle 53: calle 53 # 10 - 60/46, piso 2.



- Sede Centro: calle 12C # 8 - 27.

Documentos y requisitos

Tan pronto tenga una cita, lo primero que debe hacer es diligenciar el formulario de solicitud de pasaporte en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano de la Cancillería.



En este le pedirán datos personales, como el número de cédula fecha de nacimiento, dirección de residencia y demás, con el fin de agilizar el tiempo de atención cuando asista de manera presencial a la oficina.



(Visa a EE. UU.: algunos pagos se vencerán y esto deberá hacer).



Si la persona es mayor de edad, debe presentar estos documentos en físico:



- Cédula original. En caso de tener contraseña, debe llevarla junto con el registro civil.



- Pasaporte anterior (si va a renovarlo). En caso de pérdida o robo del pasaporte, tiene que hacer una declaración juramentada.



De igual manera, se generará un recibo de pago y se entregará información de los bancos en los que se pueda realizar el desembolso.

Pasaporte documento de identificación internacional Archivo El Tiempo

Costos

Para el 2023, el precio del trámite para la expedición del pasaporte quedó tasado en 185.463 pesos (pasaporte ordinario) y 280.521 pesos en caso de ser ejecutivo. Por otro lado, el pasaporte de emergencia vale 170.048 pesos.



(Colombia y Palestina firman exención de visa para sus diplomáticos).



No obstante, hay que tener en cuenta que estas tarifas solo son aplicables para Bogotá. En le caso de los demás departamentos del país, se les agrega un impuesto exigido por cada Gobernación.



Si presenta el certificado electoral -vigente o de las últimas elecciones- podrá recibir un descuento del 10 %.



(Así puede encontrar trabajo legal en EE. UU. sin título universitario).



En cambio, para las personas que vivan el exterior, las tarifas son:



- Pasaporte ordinario: 67,60 euros para Europa y Cuba, mientras que para el resto del mundo quedó en 94 dólares.



- Pasaporte ejecutivo: 119,35 euros en Europa y Cuba; para los demás países cuesta 122,52 euros.



- Pasaporte de emergencia: 85,55 euros y 122,52 dólares, según el país donde se realiza el trámite.

Tiempos de entrega

Si tramita el pasaporte en Bogotá, luego de 24 horas de haber hecho el pago, podrá reclamarlo en la misma oficina en donde realizó el trámite.



(Desde 2019, la expedición de visas para colombianos aumentó 20 %).



En el caso de las Gobernaciones, se tiene un tiempo de espera estimado de 48 horas después de realizado el pago.



En el caso de los consulados, la entrega de pasaporte se puede tardar hasta ocho días hábiles.



PORTAFOLIO