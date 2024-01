¿Planea viajar a Europa desde Colombia en 2024? Aquí, todo lo que necesita saber

Viajar a Europa es una experiencia inolvidable que puede brindar a los viajeros la oportunidad de conocer nuevas culturas, probar deliciosa comida y explorar hermosos paisajes. Sin embargo, antes de alistar sus maletas, es importante estar al tanto de los requisitos de viaje vigentes y consultarlos con regularidad.



En la actualidad, los colombianos pueden ingresar a la mayoría de los países europeos con su pasaporte vigente, vuelos de ida y regreso, así como la reserva hotelera que deberá coincidir con los días de estancia de los tiquetes aéreos y el seguro médico de viaje.



Sin embargo, Despegar.com considera crucial informarse sobre los cambios que se avecinan. A partir de 2025, los colombianos que deseen viajar a Europa deberán obtener un permiso Etias (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes). Este permiso es un requisito obligatorio para todos los ciudadanos de países exentos de visado que deseen viajar a la zona Schengen por turismo o negocios por un periodo de hasta 90 días.



“Para aquellos viajeros cuyo destino soñado es Europa, el 2024 se presenta como una oportunidad única. No solo podrán viajar sin el requisito adicional, sino que también podrán aprovechar significativos ahorros gracias a las ofertas y promociones disponibles en la plataforma y en la App de Despegar, especialmente durante el primer trimestre del año, en el que estarán disponibles tarifas más bajas para adquirir paquetes de viajes”, asegura Jean Cómbita, Sourcing Air Manager de Despegar Colombia.



Itinerario para planear un Eurotrip

Despegar, la empresa de viajes líder de Latinoamérica, comparte una opción de itinerario para un Eurotrip de dos semanas que podría incluir las ciudades de Madrid y París. Si el primer destino es Madrid, España, los mejores meses para viajar son en primavera y en otoño.



Los viajeros colombianos pueden tomar un vuelo directo desde Bogotá, al aterrizar se encontrarán con las emblemáticas calles de la Gran Vía, epicentro de la vida cultural y comercial de la ciudad. Pero eso no es todo, una opción es disfrutar de las delicias españolas en el Mercado de San Miguel, una visita obligada para cualquier amante de la gastronomía española. Este mercado histórico, ubicado en el centro de Madrid, ofrece una amplia variedad de productos y platos de toda España como tapas, jamón ibérico, patatas bravas, quesos, y por qué no disfrutar de un buen vino español.



El recorrido por el antiguo continente puede continuar en París, conocida por sus elegantes calles, su arquitectura romántica y sus fascinantes lugares de interés cultural. La ciudad alberga paradas obligatorias para conocer la Torre Eiffel, el Museo Louvre o el Arco del Triunfo.



Caminar por las orillas del río Sena y descubrir las encantadoras plazas parisinas, como la Place de la Concorde y la Place des Vosges, ofrecerá a los visitantes una visión única de la arquitectura francesa incluso para comenzar pueden hacer un inolvidable recorrido por la ciudad a bordo de un autobús turístico abierto, de dos pisos que ofrece una increíble panorámica de esta romántica ciudad.



Sin duda, la planificación de un viaje a Europa no se limita a un único itinerario, la disponibilidad de diferentes modos de transporte, alojamientos y actividades son opciones que permiten a los viajeros personalizar su experiencia de acuerdo con sus intereses y presupuesto.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio