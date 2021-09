'Score' crediticio: ¿cómo mejorarlo y qué gana si lo tiene 'limpio'?

El 'score' crediticio es el puntaje o calificación que las personas tienen ante el sistema financiero, es la 'tarjeta de presentación', la clave para una relación sana con el sistema financiero.



Es importante cuidar su 'score' y tener, como base para hacerlo, dos premisas: cumplimiento y disciplina.



No obstante, según Hernán Arcioni, CEO de Solventa, un 'fintech' que trabaja por la educación financiera, a las personas les hace falta, precisamente, eso: aprendizajes.



"Implementar la educación financiera en los colegios es clave para combatir el problema de falta de conocimientos, pero más allá de estos temas, que son del resorte de la política pública de cada país, hay muchas cosas que todo ciudadano, sin importar su edad o formación, puede conocer y hacer para proteger su 'score' y disfrutar de los beneficios de mantenerlo sano", agregó.



Así las cosas, Solventa da una serie de recomendaciones para que sepa cómo debe cuidar su puntaje:



- Conocimiento y disciplina: todos tenemos un historial en centrales de riesgo, el cual proviene del reporte que hacen todo tipo de entidades (financieras, de comercio, servicios públicos y privados, cooperativas, administraciones de unidades residenciales e hipermercados, entre muchos otros) sobre nuestro hábito de pago de obligaciones adquiridas a plazos. Lo que hace la diferencia entre estar reportado

de forma positiva o negativa es justamente el 'score', que es más alto y positiva en la

medida en que haya cumplimiento en los pagos pactados. Ser buena paga, paga.



- No se sobreendeude: verifique que la cuota de esos productos financieros o servicios adquiridos a plazos no sobrepase el 35 - 40 % de sus ingresos. De esta forma evitará, no solo que su puntaje se baje por tener muchas obligaciones vigentes, si no un sobreendeudamiento que puede terminar en que le sea imposible cumplir con los pagos, generando ese indeseado reporte negativo.

Uno de los puntos importantes para un buen score es no sobreendeudarse. iStock

- Pregunte e infórmese: antes de establecer una relación financiera o comercial con cualquier entidad, pregunte si hace o no un reporte a alguna central de riesgo y a cuál(es) lo hace. Lea toda la documentación referente al producto o servicio que esté adquiriendo para conocer las condiciones y tome la mejor decisión en cuanto a plazos, fechas, montos, modalidades de pago.



- Evite múltiples solicitudes: cada vez que usted hace una solicitud de un crédito, la entidad consultará su hoja de vida financiera en las centrales, justamente para asegurarse de que su comportamiento de pago es bueno. Pero múltiples consultas de diferentes entidades en un lapso corto de tiempo pueden bajar su 'score', más aún si en varias de ellas el producto o servicio que solicitó le fue negado.



Esto genera desconfianza en la siguiente entidad que lo consulte y, probablemente, sumará una nueva negación. No maltrate su 'score'.



- Conózcase: infórmese acerca de las centrales de riesgo existentes en el país, como Datacrédito, Central de Información Financiera (Cifin), Fenal cheque, Covinoc o Procrédito, entre otras. Revise si tienen sistema de consulta 'online', un teléfono o cualquier otra vía por la cual usted pueda conocer si está reportado y si ese reporte es positivo o negativo. Conocerlo es la única forma de controlarlo y cuidarlo.



- Paciencia: si ya consultó y sabe que su 'score' es bajo por retraso en los pagos, llegue a acuerdos con las entidades, así se trate de pequeñas cantidades. Es mejor ir poniéndose al día, aunque sea con cuotas pequeñas que no pagar nada.



- Comience poco a poco: Si no ha tenido experiencia crediticia, escoja opciones de créditos pequeños y flexibles para arrancar. El sector 'fintech' apalanca por medio de préstamos de montos reducidos y plazos cortos ese primer paso, oportunidad en la que, si existe un buen hábito de pago, se comenzará a construir un 'score' crediticio saludable, lo que a largo plazo lo favorecerá.



'¿Y qué ganó con tener un buen 'score' crediticio?'. Esto se lo puede estar preguntando, así que la respuesta es la siguiente:



- Una mejor carta de presentación ante el sistema financiero o entidades con las que quiera o necesite establecer un nexo comercial.

- Acceso a más productos y servicios financieros, y bajo mejores condiciones.

- Opción de solucionar una emergencia que requiera disponibilidad de dinero inmediata.

- Más opciones de poder financiar proyectos de vida de gran importancia como casa, vehículo, estudio o negocio.



Con un buen 'score' podrá cumplir metas que tenga, como financiar la compra de carro. 123rf.com

