Así puede ahorrar energía y dinero durante el fenómeno de El Niño

Desde principio de año se ha estado hablando en Colombia sobre la llegada del fenómeno de El Niño y sus efectos en diferentes ámbitos del día a día en el país, entre estos, el empleo, el medio ambiente y la energía.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Quizá sea este último tema sea de los que más ha generado preocupación en el país, pues ha sido tema de controversia si se tiene en cuenta otros temas como la transición energética o el incremento en las tarifas de este servicio en los hogares.



(Además: Enel vendió su cartera de energía geotérmica en Estados Unidos).



Se prevé que el fenómeno de El Niño tenga un mayor impacto en los departamentos de Quindío, Tolima, Valle, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Cauca y Nariño, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).



De igual manera, desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Gobierno se están revisando posibles soluciones para evitar el aumento de la tarifa de energía y afectar lo menos posible la economía de los ciudadanos.

Energía eléctrica iStock

“Es importante concientizar a la comunidad en el uso eficiente de este recurso, sumado a la necesidad de aprovechar nuevas fuentes de energía y disminuir las no renovables. Cada persona desde su hogar puede aportar en este momento de coyuntura energética”. Indicó Martha Sepúlveda, offer manager usage en Centelsa by Nexans.



(Le puede interesar: La fuerte apuesta de Cenit por las energías renovables).



Ante la situación, la empresa de cable y energías brinda cinco recomendaciones que las personas pueden poner en práctica para disminuir el gasto energético en sus hogares en esta coyuntura climática:



1. Elegir el material adecuado y asegurarse que se instale correctamente: la selección del material eléctrico idóneo reduce las pérdidas de energía eléctrica en más de 75%, de acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España.



Por ello, se debe optar por productos de calidad y que cumplan con las especificaciones adecuadas para su instalación, de modo que se garantice su durabilidad. Asimismo, es sumamente importante no adquirir productos falsificados y/o mala calidad, pues ponen en riesgo la vida de las personas y la economía del hogar.



(Le recomendamos: Brasil negocia volver a importar energía eléctrica venezolana).

Recibo de la energía Congreso de la República

Con este concepto coincide Diana Zapata, jefe de producto de la unidad de Home & Distribution de Schneider Electric, empresa especializada en productos para el hogar ecoamigables, quien agrega la importancia de elementos que sean amigables con el medio ambiente, pues estos, por lo general, están enfocados también en el ahorro de energía.



"Contar con productos eco amigables en el hogar es esencial para reducir el consumo de energía. Estas soluciones permiten hacer un uso inteligente y controlado de la energía, evitando desperdicios innecesarios. Estos productos no solo ahorran costos a largo plazo, sino que también son clave para preservar el medio ambiente y construir un futuro más sostenible", indico.



2. Modificar los hábitos de consumo de energía eléctrica: apagar siempre las luces al salir de una habitación, aprovechar la luz natural en la medida de lo posible o desconectar los aparatos electrónicos.



3. Revisar los recibos detalladamente: si el gasto en electricidad incrementa repentinamente de un mes a otro, sin haber realizado ninguna ampliación eléctrica, puede ser un indicador de que exista un fallo eléctrico que debe ser revisado por un experto.



(Más: ¿Le subió la energía? Estos factores estarían encareciendo el servicio).

Factura de energía iStock

4. A través de un especialista, se recomienda inspeccionar periódicamente el sistema de cableado eléctrico para que identifique posibles fallas y actualice la carga eléctrica demandada, contribuyendo además con la seguridad de tu hogar.



5. Evitar las sobrecargas de energía: cuando se conectan demasiados equipos a un enchufe y funcionan en paralelo se incrementa el riesgo de cortocircuito. Para ello, se requiere del uso conductores adecuados para la cantidad de corriente que se consumirá.



PORTAFOLIO