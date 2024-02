Estrategias de ahorro para estudiantes universitarios con el regreso a clases

La universidad puede ser una etapa emocionante en la que se espera vivir diversas experiencias, pero también es un periodo que puede resultar costoso.



Cada año incrementa el precio de las matrículas en las instituciones y a ello se suma los costos de los materiales, fotocopias, alimentación, transporte, equipos, entre otras inversiones, así como el dinero destinado para la recreación y el ocio.



En Colombia no todos los jóvenes pueden estudiar una carrera universitaria, pues los costos son elevados en universidades privadas y si no logran ingresar a una pública, las opciones se reducen.



Con esto en mente, hay que resaltar que, en general, ser universitario en el país podría ser visto como un 'lujo' e incluso como un 'privilegio'.



Hay quienes estudian con mayor facilidad y hay otros que deben hacer un esfuerzo mayor, pero independientemente de la situación en la que se encuentren, muchos jóvenes piensan en economizar y ahorrar para alguna meta en especial.



Si este es su caso, debe entender que el ahorro para un universitario implica interiorizar y poner en práctica la idea de 'gastar menos'. Se trata de guardar una parte de su patrimonio, sea pequeño o grande.



Para lograrlo, el primer paso es evaluar con cuánto dinero dispone mensual, semanal o diariamente y con esta cifra clara, luego debe pensar en qué podría gastar menos o de qué puede prescindir en su lista de gastos.



Una vez tenga estas cuentas hechas, puede pasar a la siguiente fase: ir adquiriendo hábitos de ahorro para que su 'sueño' se haga realidad.



Le compartimos algunos que puede ir practicando poco a poco en su día a día, que le ayudarán a reducir sus gastos y a crear una disciplina financiera.

1 . Disfrutar actividades con sus amigos que sean gratuitas

Los universitarios suelen gastar una gran parte de sus ingresos en diversión, sin embargo, este es uno de los items de su lista de gastos en los que podría hacer una significativa reducción. No se trata de anularlo, pues para ello es la juventud, para disfrutar, sino de buscar actividades que tengan un menor costo o que sean gratuitas.



En el caso de Bogotá, muchos estudiantes suelen visitar museos, parques, asistir a conciertos en ciertas épocas, caminar, disfrutar del cine alternativo, gracias a la oferta cultural del Distrito a la que se puede acceder sin pagar un peso.

2. No comprar lo que no necesita

Este punto se trata de evitar los gastos hormiga. Estas son aquellas compras que parecen pequeñas, pero que sumadas pueden representar una suma mayor. Muchas veces estas no son necesidades, sino más bien se trata de 'pequeños' gustos que se da a diario.



Entonces, si le pasa esto de forma frecuente, debe hacerse consciente de ello y llevar una cuenta para saber cuánto gasta y empezar a limitarlos poco a poco.



3. Hacer comida en casa

A veces cuando se es universitario se piensa en la comodidad y puede parecer un proceso largo y dispendioso alistar el almuerzo o las onces en un recipiente para llevarlo a clases; sin embargo, si todos los días compra comida, el peso lo sentirá el bolsillo.



Seguramente no en todas las universidades el costo es igual, por ello debe hacer muy bien sus cuentas y comparar precios, tal vez unas pocas veces pueda comer en restaurante o cafetería, pero ¡ojo! que no le gane la pereza.



4. Pensar en reciclar materiales

Muchas carreras exigen compra de materiales de manera frecuente; sin embargo, en algunas instituciones hay lugares de reciclaje en donde puede encontrar tesoros para hacer sus proyectos. Incluso usted mismo puede guardar materiales que le sobren de alguno de sus ejercicios.



5. Comprar de segunda mano

Uno de los gastos ocultos al ser estudiante son los libros que piden los profesores. Hace un tiempo los estudiantes debían comprar con frecuencia algunos libros, luego para economizar se empezaron a solicitar copias, hoy en día muchos siguen pagando por copias de lecturas, ejercicios o actividades; sin embargo, tiene dos opciones que son más económicas: conseguir el material por internet, que además contribuye a cuidar el medio ambiente, y por otra parte, hacer uso del material bibliográfico y de las bibliotecas físicas y virtuales de su institución.



Hay quienes prefieren no 'heredar' lo de otros, sin embargo, si está en modalidad ahorradora, debería aprovechar el 'sistema de herencias' en su facultad, con sus amigos, conocidos, pues al final sentirá alivio en su bolsillo.



6. Muévase en los medios de transporte más económicos

Por último, debe hacer cuentas de cuánto invierte en transporte para llegar a clases, si nota que gasta un alto porcentaje de sus ingresos piense en las siguientes estrategias que pueden servir para reducir costos:



1. Puede consultar si en su institución educativa se presta servicio entre estudiantes de transporte en vehículos particulares. Esto le resultará útil si es de las personas que lleva el carro a la Universidad, pues irá con varios vecinos de su universidad y le cobran a cada uno un poco más de lo que cuesta el pasaje de Transmilenio.



En este mismo sentido, algunas universidades tienen servicio gratuito de ruta para los estudiantes. La mayoría de las instituciones que prestan este servicio es porque las instalaciones no quedan cerca de centros poblados o de medios de transporte y lo hacen para facilitar el acceso. Así, podría averiguar con su universidad si brindan este servicio.



2. Otra opción es utilizar la bicicleta, si tiene una de su propiedad. Esta resulta una de las alternativas más económicas, pues no gasta dinero, únicamente el mantenimiento mensual, además le beneficia porque hace ejercicio.



3. Si no cuenta con bicicleta, podría utilizar el servicio de transporte público y en caso de tener que hacer transbordo, es aconsejable que personalice su tarjeta Tullave, pues así subir de uno a otro bus le costará una módica suma, no el pasaje completo.



