Renta Ciudadana: alternativas si no aparece en  lista de beneficiarios de $500 mil

El programa Renta Ciudadana, que busca brindar apoyo económico a miles de hogares en Colombia, ha generado expectativas en la población.



Sin embargo, algunos ciudadanos podrían no aparecer en el primer listado de beneficiarios que recibirán un subsidio desde los $ 500 mil si no cumplen con los requisitos.



Ante esto, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ofrece orientación sobre qué acciones tomar en caso de no estar incluido en esta primera fase.



Así, debe tener en cuenta que el programa Renta Ciudadana se estructura en cuatro líneas, dirigidas a distintos grupos de población según su situación socioeconómica. Estas son:



Valoración de cuidado: dirigido a hogares en pobreza extrema, con madres o padres cabeza de hogar y niños menores de seis años. En estos casos se otorgará un subsidio de $500 mil cada 45 días.



Colombia sin Hambre: orientado a hogares en pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La ayuda económica alcanza hasta $500 mil cada 45 días.



Fortalecimiento de capacidades: destinado a familias en pobreza moderada, con bonos que oscilan entre $500 mil y $1 millón, otorgados una vez al año.



Atención de emergencias: activa únicamente en situaciones de crisis, desastres u otras emergencias.



Con ello en mente, el DPS ha publicado el primer listado de 544.108 hogares focalizados para la línea de Valoración de Cuidado, con un pago inicial de $500 mil.

Renta ciudadana Prosperidad Social

Entonces, si no están incluidos en esta lista inicial y considera que debería estar allí, se brindan las siguientes recomendaciones:



1. Verificar los requisitos: revisar si el hogar cumple con los criterios establecidos, como pertenecer a un grupo específico del Sisbén IV y tener miembros que califiquen para alguna de las líneas de Renta Ciudadana.



2. Actualizar información del Sisbén: es fundamental que la información registrada en el Sisbén IV esté actualizada. En caso de cambios en el hogar, como cambios de domicilio o ingreso de nuevos miembros, se puede solicitar una revisión de encuesta en las oficinas del Sisbén de cada Alcaldía.



3. Consultar en entidades: Se puede buscar asesoría en el Departamento Nacional de Planeación o en las oficinas del Sisbén para evaluar la posibilidad de solicitar una revisión de encuesta y actualizar la información.



En general, el DPS recalca la importancia de mantener actualizada la información del Sisbén IV, ya que esto facilita la identificación de potenciales beneficiarios a través de cruces de datos con otras entidades.



Asimismo, se espera que en las próximas semanas se publiquen listados adicionales para las diferentes líneas del programa Renta Ciudadana, por lo que se recomienda estar atento a futuras convocatorias y actualizaciones.



