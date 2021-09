Proponen que domiciliarios coticen el 15 % de sus ingresos para SGSS

La pandemia no solo dejó al descubierto el acelerado crecimiento de las plataformas digitales, sino también los retos a los que se enfrenta el sector en materia laboral.



Es así como Fedesarrollo presentó una propuesta que se enfoca en aumentar la formalidad en trabajadores independientes que prestan sus servicios a plataformas de domicilios o mensajería.



El anterior enfoque, destacó la entidad, partió de la base de que los colaboradores no tienen relación de dependencia laboral con las plataformas y que son trabajadores independientes por cuenta propia.



“En este orden de ideas, la cotización al Sistema General de Seguridad Social (SGSS: ARL, pensión y salud) por encima de 1 salario mínimo legal vigente (SMLV) está a cargo del colaborador. Sin embargo, para corregir la distorsión en el rango de ingresos de entre 1 smlv hasta 2,3 smlv, se propone que estos colaboradores, independientemente de su nivel de ingresos, coticen el 15 % de sus ingresos. Para complementar el desbalance fiscal que genera esta reducción, se propuso que todas las plataformas creen un fondo cuyos recursos tendrían el objetivo único de cubrir el faltante y complementar la contribución a Sgss de los colaboradores”, dijo Fedesarrollo.



Asimismo, la investigación apuntó que los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo podrían cotizar voluntariamente a Beps, o al PPS que se encuentre vigente.



Para María Angélica Arbeláez, una de las investigadoras del estudio de Fedesarrollo, la propuesta que se planteó como “transitoria” tiene varias ventajas frente a los proyectos de ley que se discuten en el Congreso.



“Una de ellas es que corrige la regresividad que genera el sistema de seguridad actual para trabajadores que ganan hasta 2,3 smlv, a la vez que les permite formalizarse, esto es, afiliarse y cotizar al sistema integral de seguridad social. Adicionalmente, al tratarse de una contribución a un fondo, no genera los arbitrajes entre plataformas y colaboradores que se pueden presentar en otras propuestas”, dijo Arbeláez.



De acuerdo con Raúl Ávila, experto en empresas, si bien esta propuesta es interesante porque potencia la formalización laboral, aplicarla tendría muchas complicaciones; “ya que el modelo de negocio de muchas plataformas es tener colaboradores, más no personal y eso implicaría que el empleador deberá asumir costos más altos”.



En el plano empresarial, plataformas como iFood ya vienen implementando el beneficio de seguridad social entre los domiciliarios.



“Para nosotros es la decisión correcta acompañar el aporte a salud, pensión y ARL, todos los días trabajando en pro del bienestar, la dignidad y la seguridad de los domiciliarios. Con esto, reforzamos nuestra idea de que cuando crecemos nosotros, crece nuestro ecosistema”, dijo la plataforma.



CIFRAS DEL SECTOR



Por su parte, el sector sigue mostrando cifras de crecimiento. De acuerdo con Fedesarrollo, la cantidad bruta de colaboradores estimada para el 2019 fue de 140.000 en el área de movilidad; mientras que para el área de domicilios y mensajería este número fue de 40.000 (para un total de 180.000). Para el 2020, se reportaron 120.000 socios conductores en el área de movilidad y 75.000 en el área de domicilios y mensajería (para un total de 195.000).



“Es decir, se presentó un aumento en el área de domicilios y mensajería y una reducción en el número de colaboradores de movilidad. Sin embargo, información reciente nos indica que el número de colaboradores de este subsector se ha recuperado rápidamente a medida que se han relajado las restricciones a la movilidad”, dijo Fedesarrollo.



Llama la atención que en cuanto a las estimaciones, en un escenario conservador que hace la entidad, la participación del sector de plataformas digitales en el PIB es cercana al 0,23 %, sin tener en cuenta el aumento en el bienestar no medido en los consumidores y usuarios.



